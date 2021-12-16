В Петербурге задержали адвоката за «угон» машины

Полтора года полицейские искали «Тойоту Камри», о похищении которой от рынка на проспекте Ленина в Красном Селе заявил адвокат. Виновного нашли, машину нет.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря, иномарка стоимостью 1,6 млн рублей испарилась с парковки у дома 59 по проспекту Ленина в мае 2020 года. Об угоне заявил владелец — адвокат из Нальчика. По словам мужчины, он припарковал машину около 11 утра 22 мая, а уже в шесть вечера на месте её не было.
Следов «Тойоты» так и не нашли. Зато в ходе поисков сотрудники уголовного розыска Красносельского района нашли основания заподозрить самого потерпевшего в том, что он организовал угон ради страховки.
В начале декабря этого года было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». А 15 декабря во время командировки в Кабардино-Балкарию 37-летнего адвоката задержали. После чего привезли в Петербург и поместили в ИВС.
Машину так и не нашли.