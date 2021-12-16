Петербург обошёл Париж и Венецию, взяв главную номинацию World Travel Awards

Санкт-Петербург одержал победу в четырёх номинациях туристической премии World Travel Awards, в том числе в главной — «Ведущее городское направление мира 2021». Как сообщает пресс-служба губернатора, 16 декабря оргкомитет премии объявил результаты голосования.



В конкурсе участвовали почти 20 городов, в том числе Венеция, Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро, Киото, Пекин. Петербург и Москва взяли специальную премию за «Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма», которая присуждалась впервые, — за успешную совместную реализацию программы «Два города — миллион впечатлений». Северная столица в шестой раз подряд названа «Ведущим городом культурного туризма 2021». Победителем номинации «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021» стал проект « Петербургское гостеприимство / Safe Travels / Новая туристская география».

