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Петербург обошёл Париж и Венецию, взяв главную номинацию World Travel Awards

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Санкт-Петербург одержал победу в четырёх номинациях туристической премии World Travel Awards, в том числе в главной — «Ведущее городское направление мира 2021». Как сообщает пресс-служба губернатора, 16 декабря оргкомитет премии объявил результаты голосования.

В конкурсе участвовали почти 20 городов, в том числе Венеция, Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро, Киото, Пекин. Петербург и Москва взяли специальную премию за «Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма», которая присуждалась впервые, — за успешную совместную реализацию программы «Два города — миллион впечатлений». Северная столица в шестой раз подряд названа «Ведущим городом культурного туризма 2021». Победителем номинации «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021» стал проект «Петербургское гостеприимство / Safe Travels / Новая туристская география».

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова уже поздравила город. «Такое признание — не только большая честь, но и большая ответственность, — отмечает губернатор Александр Беглов. — Для нас туризм очень важен, это доходная часть бюджета, одна из градообразующих сфер. У нас богатейшее культурное и историческое наследие, внушительная индустрия гостеприимства и транспортная инфраструктура — всё необходимое для развития сферы туризма, которая во многом формирует нашу экономику».

Премия World Travel Awards, учреждённая в 1993 году, считается самой престижной наградой в сфере туризма. Победителей в ходе онлайн-голосования выбирают профессионалы туриндустрии и путешественники. За последние 7 лет Санкт-Петербург отмечали 6 премиями World Travel Awards мирового уровня и 9 — европейского.

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Комментарии (4)

265115890
Международный проект ? К стоимости въездной визы и геморрою ее получения теперь добавляется необходимость для иностранцев проходить ПЦР тесты и тщательно выбирать места куда их пустят без отечественных QR кодов. Бум в туристической сфере обеспечен.
DrDick
Удивительно, первый раз слышу про такую программу.
James Cook
Да уж, миллион впечатлений от снежного бардака.!
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