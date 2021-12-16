Мошенники дошли до того, что крадут данные банковских карт друг у друга

Желая завладеть личными данными держателей банковских карт, мошенники придумывают всё новые хитрости. Зафиксированы случаи атак на сайты, уже заражённые вредоносным ПО, с целью выкрасть информацию у других хакеров. Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на платёжную систему Visa.



«Атаки на уязвимости популярных платформ интернет-коммерции сохранялись с 2020 по 2021 год, но с некоторыми изменениями. Так, в одном из кейсов злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были заражены скиммерами, и внедрили собственный сценарий для кражи данных у первых злоумышленников. Такие случаи наглядно демонстрируют опасность использования устаревшего программного обеспечения», — отмечают аналитики.

