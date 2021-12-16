Мошенники дошли до того, что крадут данные банковских карт друг у друга

Желая завладеть личными данными держателей банковских карт, мошенники придумывают всё новые хитрости. Зафиксированы случаи атак на сайты, уже заражённые вредоносным ПО, с целью выкрасть информацию у других хакеров. Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на платёжную систему Visa.
«Атаки на уязвимости популярных платформ интернет-коммерции сохранялись с 2020 по 2021 год, но с некоторыми изменениями. Так, в одном из кейсов злоумышленники целенаправленно сканировали сайты, которые уже были заражены скиммерами, и внедрили собственный сценарий для кражи данных у первых злоумышленников. Такие случаи наглядно демонстрируют опасность использования устаревшего программного обеспечения», — отмечают аналитики.
По их словам, в 2020 и 2021 годах злоумышленники стали чаще использовать веб-оболочки для установки на платежной странице программы для кражи данных. В прошлом году зафиксировано не менее 45 таких атак. Весной 2021 года эксперты обнаружили новый электронный скимминг, которым был заражён исходный код крупной торговой платформы. Злоумышленники получали данные, просто запрашивая изображение. Эти сценарии пока больше характерны для других стран, а не для России.