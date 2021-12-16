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Премьер Финляндии: На саммите «Восточного партнёрства» не обсуждали санкции против России

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Участники саммита «Восточного партнёрства» в Брюсселе не обсуждали «Северный поток — 2» и связанные с ним санкции в отношении РФ. Об этом рассказала премьер-министр Финляндии Санна Марин после мероприятия.

«Мы не обсуждали «Северный поток — 2», — приводит слова Марин ТАСС 16 декабря.

То же касается и санкций. «Мы не обсуждали санкции на этом конкретном уровне, но мы, конечно, обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит нас, и мы должны быть готовы к разным вариантам [развития событий] в этом регионе», — отметила политик.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

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