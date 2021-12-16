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На М-11 фура влетела в ехавший на аварийке автовоз, у неё вырвало колёса

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Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на платной автодороге М-11 «Нева».

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» со ссылкой на очевидца, 16 декабря около 00:10 на 363-м километре трассы в направлении Петербурга столкнулись два грузовика. По предварительной информации, автовоз КАМАЗ двигался на аварийке в правой полосе и водитель Renault не успел среагировать и врезался в него. Возможно, уснул.

На кадрах с места аварии видно, какие сильные повреждения получила фура. Водитель «Рено» госпитализирован.

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