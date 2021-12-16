Оттепель в Петербурге дошла до пика. Дальше в прогнозе — морозы

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря в городе ожидается небольшой мокрый снег с дождём, утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток плюс 1–3 градуса.



Это повышенная для середины декабря температура, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 2 градусов. Самое холодное 16 декабря зафиксировано в 1978 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 1992 году, плюс 6.

