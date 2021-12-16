Оттепель в Петербурге дошла до пика. Дальше в прогнозе — морозы

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря в городе ожидается небольшой мокрый снег с дождём, утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток плюс 1–3 градуса.
Это повышенная для середины декабря температура, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 2 градусов. Самое холодное 16 декабря зафиксировано в 1978 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 1992 году, плюс 6.
Сегодняшнее потепление связано с тем, что на территорию нашей страны пробивается очередной циклон из Европы. «Осадков он принесет немного — не более 6–8 мм за сутки, но западнее линии Владимир — Великий Новгород снег будет переходить в дожди, местами не исключены кратковременные гололёдные явления. Но главное, что вместе с этим вихрем к нам поступит и очередная порция хорошо прогретого воздуха, и весь запад Русской равнины, за исключением Кольского полуострова, окажется в зоне оттепели», — поясняет центр «Фобос».
17 и 18 декабря СЗ УГМС обещает Петербургу небольшой мокрый снег. В ночь на субботу похолодает до минус 5–7 градусов. А в середине следующей недели, по прогнозу «Яндекса», — до минус 16 градусов.