В США рассекретили сотни документов об убийстве Кеннеди

Власти США обнародовали сотни документов об убийстве президента страны Джона Кеннеди. Они опубликованы 15 декабря на сайте Национального архива.



«Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена...требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн», — говорится в официальном сообщении.



Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. В 1992 году конгресс принял закон о сборе и публикации всех документов, связанных с убийством. Сейчас коллекция состоит из более чем 5 млн страниц, фотографий, фильмов, аудиозаписей.

