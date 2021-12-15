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В США рассекретили сотни документов об убийстве Кеннеди

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Власти США обнародовали сотни документов об убийстве президента страны Джона Кеннеди. Они опубликованы 15 декабря на сайте Национального архива.

«Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена...требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн», — говорится в официальном сообщении.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. В 1992 году конгресс принял закон о сборе и публикации всех документов, связанных с убийством. Сейчас коллекция состоит из более чем 5 млн страниц, фотографий, фильмов, аудиозаписей.

Как отмечают «Ведомости», в справке от 1966 года, составленной директором ФБР Эдгаром Гувером, приводится реакция руководства СССР на убийство. Советский источник ФБР сообщал, что убийство «потрясло» советские власти. В КПСС якобы считали, что за ним стоят ультраправые.

В США ходили слухи, что Ли Харви Освальд, стрелявший в Кеннеди, мог быть советским агентом — он посещал СССР. Однако руководство Советского Союза уверяло, что никак не связано со стрелком и считает его «невротическим маньяком».

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Комментарии (6)

aleks567
А все случилось потому, что Кеннеди не привился и был без маски.
Денеб
Поправьте, если вру - Ли Харви Освальд последние годы жил в Минске и там и скончался.....
Dazdraperma
Осталось дождаться, когда в опубликованных документах отыщутся следы Петрова и Боширова.
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