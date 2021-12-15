После лобового столкновения легковушек под Петербургом в больницу отправились двое

После столкновения двух легковушек на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти госпитализировали двух человек. Об этом 15 декабря сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию.
По информации ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение об аварии в районе деревни Комаровка поступило в 19:21. Лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Киа Рио» и «Джили». Одна из машин осталась практически без передней части. По предварительным данным, пострадали 51-летний водитель и 50-летняя пассажирка из «Джили». Они госпитализированы в больницу Кингисеппа.