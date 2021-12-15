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После лобового столкновения легковушек под Петербургом в больницу отправились двое

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После столкновения двух легковушек на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти госпитализировали двух человек. Об этом 15 декабря сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение об аварии в районе деревни Комаровка поступило в 19:21. Лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Киа Рио» и «Джили». Одна из машин осталась практически без передней части. По предварительным данным, пострадали 51-летний водитель и 50-летняя пассажирка из «Джили». Они госпитализированы в больницу Кингисеппа.

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