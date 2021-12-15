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Российские хоккеисты обыграли Канаду на Кубке Первого канала

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Победой сборной России по хоккею завершился стартовый матч Кубка Первого канала против Канады. Встреча проходила 15 декабря в Москве.

Отечественная команда выиграла со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). За Россию забили Егор Коршков (5 минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (42). У Канады отличились Брэндон Гормли (28), Дэниэль Одетт (49) и Эрик О′Делл (59).

Отметим, что канадская команда собрана из хоккеистов, играющих в европейских лигах.

Следующий матч сборная России проведет 16 декабря со Швецией.

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Комментарии (5)

VKuser4636990
Ахаха, вы посмотрите состав этой Канады.
В кубке канады они даже бы в запас не попали.
Modest_5e4ce41f7533b
Осталось обыграть команду Северной Кореи на кубке Северной Кореи.
ДуремарСПб.
Ура,у нас самые ракетные ракеты!!!Фигня что в мультиках.Россия вперде!!
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