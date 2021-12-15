Российские хоккеисты обыграли Канаду на Кубке Первого канала

Победой сборной России по хоккею завершился стартовый матч Кубка Первого канала против Канады. Встреча проходила 15 декабря в Москве.
Отечественная команда выиграла со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). За Россию забили Егор Коршков (5 минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (42). У Канады отличились Брэндон Гормли (28), Дэниэль Одетт (49) и Эрик О′Делл (59).
Отметим, что канадская команда собрана из хоккеистов, играющих в европейских лигах.
Следующий матч сборная России проведет 16 декабря со Швецией.