Водителю, который насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана, дали более 10 лет колонии

Даниила Хренова, который насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу, приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Водителя признали виновным по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Как сообщили в столичной прокуратуре 15 декабря, отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговором суда его также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств.

