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Водителю, который насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана, дали более 10 лет колонии

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Даниила Хренова, который насмерть сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу, приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Водителя признали виновным по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в столичной прокуратуре 15 декабря, отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговором суда его также на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств.

В июле 2021 года Хренов, передвигаясь на BMW со скоростью 118 километров в час, сбил на пешеходном переходе 30-летнюю женщину на электросамокате. Из-за полученных травм потерпевшая скончалась. Шофер находился в состоянии наркотического опьянения.

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Комментарии (23)

266934147
конечно жалко девушку ,но почему в нашей стране такое разное отношения к такому роду преступления , для простых смертных суды затягиваются ,и дают просто смешные сроки или поселения или 3--5 лет ,страна Бездарные люди Владеют Россией. и для них другие законы -каста
LiChaBaTa
Был бы обычный гражданин срок был бы намноооого меньше.
lamer
А сколько дали вашему рэволюцыоннага рупору и мастеру куплетов - Мишке Ефремову?
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