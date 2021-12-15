Рабочий травмировался в Морском порту Петербурга

Докер-механизатор получил травму во время работы на территории одного из предприятий в порту Петербурга. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщает 15 декабря пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в 14:42 рабочий повредил руку при погрузочно-разгрузочных работах (из железнодорожного вагона на причал перемещал алюминиевые прутки в связке с применением грузоподъемных устройств).
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Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура обещает принять меры в отношении виновных в нарушении требований безопасности.