Пограничники США заявили о стрельбе по машинам с мигрантами из России

Пограничная служба США подтвердила применение оружие при задержании машин с мигрантами из России на границе с Мексикой.



Две машины с 18 гражданами России попытались прорваться в США на границе между Сан-Диего и Тихуаной. Офицер пограничной службы открыл по нарушителям огонь. Об этом 15 декабря сообщается в отчете на сайте ведомства.



Один из автомобилей остановился и в него врезался второй. В результате столкновения пассажиры получили легкие ушибы головы. В ходе стрельбы никого не ранило и не убило. В транспортных средствах пограничники нашли как взрослых от 21 до 53 лет, так и детей от 0 до 14 лет. Документов для въезда в Америку у них не было.

