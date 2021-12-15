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Пограничники США заявили о стрельбе по машинам с мигрантами из России

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Пограничная служба США подтвердила применение оружие при задержании машин с мигрантами из России на границе с Мексикой.

Две машины с 18 гражданами России попытались прорваться в США на границе между Сан-Диего и Тихуаной. Офицер пограничной службы открыл по нарушителям огонь. Об этом 15 декабря сообщается в отчете на сайте ведомства.

Один из автомобилей остановился и в него врезался второй. В результате столкновения пассажиры получили легкие ушибы головы. В ходе стрельбы никого не ранило и не убило. В транспортных средствах пограничники нашли как взрослых от 21 до 53 лет, так и детей от 0 до 14 лет. Документов для въезда в Америку у них не было.

Водителей автомобилей арестовали.

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Комментарии (8)

260569221
Думаю не хотели валежник собирать, вот и сбежали?))
260569221
Ой, да как так то????
Бегут они из самой цивилизационной страны мира????
Ай-Яй-яй…
Савва Морозов
вокруг света в 80 дней
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