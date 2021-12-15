В России запустили мобильное приложение для пациентов с первичным иммунодефицитом, их близких и врачей

Благотворительный фонд «Подсолнух» выпустил MVP-версию мобильного приложения для пациентов с первичным иммунодефицитом, их законных представителей, медиков и всех тех, кто интересуется проблематикой иммунных заболеваний.
Через приложение можно подать заявку на получение лекарственной, правовой, социальной или психологической помощи. Также оно содержит обширную базу информации по проблемам первичного иммунодефицита (ПИД), сведения о правах пациентов, профильных медорганизациях и специалистах.
Кроме того, родители могут пройти в приложении тест на 12 настораживающих признаков ПИД, чтобы вовремя понять, требуется ли искать помощь для ребёнка.
«Эксперты фонда вели работу по разработке мобильного приложения в течение нескольких лет. Мы постарались учесть насущные запросы как пациентов, так и широкого круга пользователей, интересующихся проблематикой иммунных заболеваний, и адаптировать их к цифровой среде», — приводит слова президента фонда «Подсолнух» Ирины Бакрадзе портал «Такие дела».
Мобильное приложение, которое доступно в Google Play и App Store, — один из этапов реализации стратегической программы фонда о повышении качества жизни подопечных и увеличении осведомленности в обществе о первичном иммунодефиците.