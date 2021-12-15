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В России запустили мобильное приложение для пациентов с первичным иммунодефицитом, их близких и врачей

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Благотворительный фонд «Подсолнух» выпустил MVP-версию мобильного приложения для пациентов с первичным иммунодефицитом, их законных представителей, медиков и всех тех, кто интересуется проблематикой иммунных заболеваний.

Через приложение можно подать заявку на получение лекарственной, правовой, социальной или психологической помощи. Также оно содержит обширную базу информации по проблемам первичного иммунодефицита (ПИД), сведения о правах пациентов, профильных медорганизациях и специалистах.

Кроме того, родители могут пройти в приложении тест на 12 настораживающих признаков ПИД, чтобы вовремя понять, требуется ли искать помощь для ребёнка.

«Эксперты фонда вели работу по разработке мобильного приложения в течение нескольких лет. Мы постарались учесть насущные запросы как пациентов, так и широкого круга пользователей, интересующихся проблематикой иммунных заболеваний, и адаптировать их к цифровой среде», — приводит слова президента фонда «Подсолнух» Ирины Бакрадзе портал «Такие дела».

Мобильное приложение, которое доступно в Google Play и App Store, — один из этапов реализации стратегической программы фонда о повышении качества жизни подопечных и увеличении осведомленности в обществе о первичном иммунодефиците.

Благотворительный фонд «Подсолнух» был создан в 2006 году кинорежиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым, а также художником и продюсером Варей Авдюшко. Фонд обеспечивает жизненно необходимым дорогостоящим лечением пациентов, страдающих опасными для жизни заболеваниями иммунной системы, оказывает правовую и психологическую поддержку, поддерживает программы по повышению осведомленности в области иммунных заболеваний. Фонд сотрудничает с ведущими экспертами в области иммунологии, педиатрии и ревматологии и с профильными медицинскими учреждениями по всей стране. Фонд проводит «Пациентские школы», реализует программы психологической поддержки взрослых и детей, также создал «Пациентcкий комитет».

Первичный иммунодефицит (ПИД) — это врожденные нарушения иммунитета, которые могут проявиться уже в раннем детстве. ПИД — это не СПИД, им нельзя заразиться от другого человека. Передать его могут только родители с таким же заболеванием и только по наследству. Ребенок с ПИД может родиться и у абсолютно здоровых родителей, вне зависимости от их образа жизни. По оценкам иммунологов, в России около 2000 пациентов с ПИД, но еще около 13000 человек просто не знают о своем диагнозе. Методов профилактики заболевания пока не существует. При адекватной терапии и вовремя поставленном диагнозе, человек может жить с ПИД долго, качественно и полноценно.

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