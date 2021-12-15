В России запустили мобильное приложение для пациентов с первичным иммунодефицитом, их близких и врачей

Благотворительный фонд «Подсолнух» выпустил MVP-версию мобильного приложения для пациентов с первичным иммунодефицитом, их законных представителей, медиков и всех тех, кто интересуется проблематикой иммунных заболеваний.



Через приложение можно подать заявку на получение лекарственной, правовой, социальной или психологической помощи. Также оно содержит обширную базу информации по проблемам первичного иммунодефицита (ПИД), сведения о правах пациентов, профильных медорганизациях и специалистах.



Кроме того, родители могут пройти в приложении тест на 12 настораживающих признаков ПИД, чтобы вовремя понять, требуется ли искать помощь для ребёнка.

