Пандемия повысила спрос на специалистов по информационной безопасности. С дефицитом будут бороться вузы вместе с работодателями

В пандемию спрос на сотрудников в сфере информационной безопасности резко вырос: компании озаботились развитием собственной IT и ИБ-инфраструктуры, создавали целые отделы. Но подготовка нужных сотрудников идет не такими быстрыми темпами. Поэтому компании и вузы пытаются решить проблему совместными усилиями.

Так, в этом году стартовал разработанный в компании «Газинформсервис» курс «Администрирование системы управления базами данных (СУБД) Jatoba» — он успешно завершился в первом семестре для студентов третьего курса Уральского федерального университета, а с января стартует в петербургском Политехническом университете. В первом наборе было около ста студентов технических специальностей, которые после окончания получат сертификат курса и преимущества при трудоустройстве.



Павел Дробинцев, директор Высшей школы программной инженерии (слева) и Денис Рожков, руководитель разработки продукта СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» (справа). Фото предоставлено пресс-службой компании «Газинформсервис» Поделиться Поделиться







— Проблема в том, что вузов, выпускающих специалистов по информационной безопасности и базам данных, не так много, и их выпуск ограничен, — говорит Павел Дробинцев, директор Высшей школы программной инженерии (Политехнический университет). — В Политехе по специальности мы выпускаем сотню бакалавров в год. А теперь представьте, что в город переехала крупная компания, которой потребовалось 600 человек, — даже если всех выпускников задействовать там, их не хватит. Именно поэтому компании и стараются заходить в вузы, чтобы готовить специалистов на фазе обучения. Причем эта необходимость взаимная — вузам это тоже нужно, чтобы появлялись свежие компетенции.

Как пояснил Дробинцев, с преподавателями по инфобезопасности в IT-сфере сейчас тоже есть проблема — рынок разогнался, с ростом спроса на специалистов по безопасности в компаниях растут зарплаты и затраты на их наём, это приводит к высокой конкуренции, и вузам тяжело находить сотрудников в таком конкурентном поле. По его мнению, спрос на «кибербезопасников» продолжит расти еще больше в ближайшее время.



Руководитель разработки продукта СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» Денис Рожков, подготовивший авторский курс лекций, отметил: «Основная проблема молодого специалиста — отсутствие практических навыков. Чтобы их развить уже на этапе обучения, мы интегрировали в курс большой объем работы с реальными кейсами».

Курс затрагивает основные аспекты работы с системами управления базами данных — установка, настройка и конфигурирование, понимание их архитектуры. Предприятиям, как правило, важны отказоустойчивость системы при больших объемах данных, повышенный уровень безопасности, контроль доступа — например, механизм шифрования на уровне самой базы.

Компания «Газинформсервис» — партнер номинации «Лучший работодатель» премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Вручение премии состоится 16 декабря.

