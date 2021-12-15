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СКА продолжает выполнять поручение Путина. Армейцы подписали новый контракт с капитаном молодежной сборной России

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Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим молодежной сборной России Маратом Хуснутдиновым. Как сообщили 15 декабря в пресс-службе армейской команды, соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Марат Хуснутдинов переехал в 16 лет из Москвы в Петербург, сразу став одним из лидеров «СКА-1946». В составе армейской молодежки стал победителем Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года. Играя за юниорскую сборную России, выиграл Кубок Глинки/Гретцки. Также дважды побеждал в Мировом кубке вызова. Серебряный призер юниорского чемпионата мира, участник молодежного чемпионата мира. Привлекался в национальную сборную в матчах Еврохоккейтура. В 2020-м клуб НХЛ выбрал Хуснутдинова на драфте новичков под № 37.

В этом сезоне провел в армейской форме 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности +5. Ранее стал капитаном молодежной сборной России, которая примет участие в чемпионате мира с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Напомним, что в 2019 году вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о поручении президента РФ Владимира Путина прекратить отток молодых хоккеистов из России.

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Комментарии (2)

Денеб
"...поручении президента РФ Владимира Путина прекратить отток молодых хоккеистов из России".... Это как борьба с ценами..... Чем больше с ними борются, тем больше они растут......
Не давать молодым хоккеистам загранпаспорта!
266229489
Да Путин и про наш футбол тоже высказывался ,наверное скоро все будем жить по его указаниям.
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