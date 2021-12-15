СКА продолжает выполнять поручение Путина. Армейцы подписали новый контракт с капитаном молодежной сборной России

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим молодежной сборной России Маратом Хуснутдиновым. Как сообщили 15 декабря в пресс-службе армейской команды, соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.



Марат Хуснутдинов переехал в 16 лет из Москвы в Петербург, сразу став одним из лидеров «СКА-1946». В составе армейской молодежки стал победителем Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года. Играя за юниорскую сборную России, выиграл Кубок Глинки/Гретцки. Также дважды побеждал в Мировом кубке вызова. Серебряный призер юниорского чемпионата мира, участник молодежного чемпионата мира. Привлекался в национальную сборную в матчах Еврохоккейтура. В 2020-м клуб НХЛ выбрал Хуснутдинова на драфте новичков под № 37.

