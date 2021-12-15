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Виновник смертельного ДТП на Левашовском шоссе получил 7 лет колонии. В момент аварии он был под наркотиками

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В Петербурге суд вынес приговор Дмитрию Полуэктову, виновному в смертельной аварии в Курортном районе. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

ДТП произошло вечером 11 августа 2020 года на Левашовском шоссе. Мужчина ехал за рулем в состоянии наркотического опьянения, превысил скорость, вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой. Водитель встречной машины погиб.

Полуэктова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также ему на 3 года запретили управлять транспортными средствами. В законную силу решение пока не вступило.

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Комментарии (3)

AndreyGid
а вот если б на иждивении был хомячок-инвалид и пустил слезу -мог бы и условно
angel of death
7 лет? маловато... я бы ему дал 21... очко... =)
Ivanovafoto
Жаль что чаще всего погибают в таких авариях не виновники ДТП.
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