Виновник смертельного ДТП на Левашовском шоссе получил 7 лет колонии. В момент аварии он был под наркотиками

В Петербурге суд вынес приговор Дмитрию Полуэктову, виновному в смертельной аварии в Курортном районе. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



ДТП произошло вечером 11 августа 2020 года на Левашовском шоссе. Мужчина ехал за рулем в состоянии наркотического опьянения, превысил скорость, вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой. Водитель встречной машины погиб.



Полуэктова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также ему на 3 года запретили управлять транспортными средствами. В законную силу решение пока не вступило.

