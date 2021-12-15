Как сэкономить на такси в новогоднюю ночь?

Цена на такси зависит от множества факторов: количества свободных машин в районе, где находится пользователь, числа желающих заказать такси, пробок, тарифа, расстояния и длительности дороги. Чем больше шоферов готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот – чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может оказаться поездка.

Аналитики Яндекс Go изучили статистику заказов такси в предновогодний вечер, ночь и утро 1 января в прошлые годы и поделились рекомендациями, в какое время поездки будут более выгодными.

Лучше всего 31 декабря заказывать такси до 20:00 или начиная с 22:00. Вечером большинство людей уже успели завершить поездки – сделали последние покупки или добрались в гости. То есть свободных машин больше, такси приедет быстрее, стоимость поездки будет ниже. Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители завершают смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол.



После боя курантов и до 2:00 ночи 1 января многие люди не сидят дома и путешествуют из гостей в гости или ездят к главным городским ёлкам. Таксистов на линии по-прежнему меньше, чем в обычную ночь, а спрос на этот вид транспорта начинает расти. Так что в этот период оно может стоить чуть дороже. С 2:00 до 4:00 утра — наиболее удачное время для того, чтобы отправиться в гости, погулять по городу или, наоборот, вернуться домой: спрос уже не так высок, и стоимость поездки снижается.



Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 утра: в это время водители начинают выходить на линию, а большинство гуляющих к этому моменту уже вернулись домой.

