Петербургские филофонисты отсудили у соседей стоимость подмоченных грампластинок-раритетов

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 15 декабря, иск о возмещении ущерба к Ольге Королёвой, Марии и Максиму Рейфе в Куйбышевский райсуд подала Ирина Панченко — жена филофониста, который хранит в квартире на улице Правды коллекцию виниловых пластинок. И то и другое пострадало в июле прошлого года, когда подвесной потолок не выдержал скопившейся воды и потёк.
Виноват в случившемся оказался бойлер, который сломался у соседей сверху. Семья Панченко оценила стоимость грядущего ремонта в 247 тысяч рублей и ещё 105,4 тысячи запросила за намокшие пластинки. Соседи возмещать отказались. По их мнению, привести в порядок квартиру можно раз в пять дешевле, а винил как будто и не пострадал вовсе — намокшая обложка слушать записи не помешает.
Ликбез для них на заседании провёл председатель правления Общества коллекционеров Санкт-Петербурга, в котором состоит и владелец пластинок.
«Специалист пояснил, что в данном случае (при коллекционировании) существенное и основное значение придается не грампластинке как таковой и её звучанию, а упаковке (конверту, в котором находится грампластинка). Благодаря такому конверту возможно установить давность издания, её изготовителя, конвертом определяется ценность изделия. Таким образом, повреждение конверта нивелирует значение такой пластинки как коллекционной и существенно снижает её цену», — рассказали в пресс-службе городских судов.
Кроме того, суд назначил экспертизу, результат которой утвердил оценку затрат на восстановление квартиры. Иск Панченко удовлетворён в полном объёме. С трёх ответчиков в равных долях взыскали стоимость ремонта, 105 тысяч за винил и судебные издержки — всего 407 тысяч рублей. Ответчики обжалуют решение.