Петербургские филофонисты отсудили у соседей стоимость подмоченных грампластинок-раритетов

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 15 декабря, иск о возмещении ущерба к Ольге Королёвой, Марии и Максиму Рейфе в Куйбышевский райсуд подала Ирина Панченко — жена филофониста, который хранит в квартире на улице Правды коллекцию виниловых пластинок. И то и другое пострадало в июле прошлого года, когда подвесной потолок не выдержал скопившейся воды и потёк.



Виноват в случившемся оказался бойлер, который сломался у соседей сверху. Семья Панченко оценила стоимость грядущего ремонта в 247 тысяч рублей и ещё 105,4 тысячи запросила за намокшие пластинки. Соседи возмещать отказались. По их мнению, привести в порядок квартиру можно раз в пять дешевле, а винил как будто и не пострадал вовсе — намокшая обложка слушать записи не помешает.

