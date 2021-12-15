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Петербургские филофонисты отсудили у соседей стоимость подмоченных грампластинок-раритетов

Сломавшийся бойлер обошёлся жильцам дома в центре Петербурга в 400 тысяч рублей. Они затопили коллекционера, который живёт этажом ниже.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов 15 декабря, иск о возмещении ущерба к Ольге Королёвой, Марии и Максиму Рейфе в Куйбышевский райсуд подала Ирина Панченко — жена филофониста, который хранит в квартире на улице Правды коллекцию виниловых пластинок. И то и другое пострадало в июле прошлого года, когда подвесной потолок не выдержал скопившейся воды и потёк.

Виноват в случившемся оказался бойлер, который сломался у соседей сверху. Семья Панченко оценила стоимость грядущего ремонта в 247 тысяч рублей и ещё 105,4 тысячи запросила за намокшие пластинки. Соседи возмещать отказались. По их мнению, привести в порядок квартиру можно раз в пять дешевле, а винил как будто и не пострадал вовсе — намокшая обложка слушать записи не помешает.

Ликбез для них на заседании провёл председатель правления Общества коллекционеров Санкт-Петербурга, в котором состоит и владелец пластинок.

«Специалист пояснил, что в данном случае (при коллекционировании) существенное и основное значение придается не грампластинке как таковой и её звучанию, а упаковке (конверту, в котором находится грампластинка). Благодаря такому конверту возможно установить давность издания, её изготовителя, конвертом определяется ценность изделия. Таким образом, повреждение конверта нивелирует значение такой пластинки как коллекционной и существенно снижает её цену», — рассказали в пресс-службе городских судов.

Кроме того, суд назначил экспертизу, результат которой утвердил оценку затрат на восстановление квартиры. Иск Панченко удовлетворён в полном объёме. С трёх ответчиков в равных долях взыскали стоимость ремонта, 105 тысяч за винил и судебные издержки — всего 407 тысяч рублей. Ответчики обжалуют решение.

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Комментарии (4)

zlopopik
А если бы нижние соседи хранили в квартире миллион долларов сэшэа, скажем, в матрасе. Или у них потолок был бы отделан лепниной с позолотой. Всю эту роскошь тоже должны были бы оплачивать владельцы сломавшегося бойлера? Почему кто-то должен нести не себе риски житья рядом с излишне дорогими вещами?
П33/11-2
всё правильно специалист сказал. журналамер, чувствую, его немного скорректировал, но смысл правильный: идеальная пластинка в среднем полцены от идеальной пластинки+идеальный конверт.
про стоимость ремонта, к сожалению, ничего не сказано, но по опыту - "заливальщикам" всегда кажется, что они испортили ну очень старые обои и бросовый паркет, восстановить/заменить которые стоит сущие копейки.
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