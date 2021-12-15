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Госдума согласилась расширить «закон Димы Яковлева» на всех иностранцев

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки, предполагающие применение санкций ко всем иностранцам, причастным к нарушению прав и свобод россиян, а не только к гражданам США.

Как сообщает 15 декабря пресс-служба нижней палаты парламента, ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Россию, арест на территории РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями в стране.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» имеет неофициальное название «закон Димы Яковлева», он в том числе запрещает американцам усыновлять детей из РФ.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что распространение закона на всех иностранцев «не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление за рубеж».

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» назван в память об усыновлённом американцами мальчике Диме Яковлеве, который погиб в 2008 году, когда приемный отец оставил его в машине на солнцепёке. После принятия документа было сорвано усыновление десятков сирот — до этого иностранные граждане, особенно из США, охотно забирали детей из России. Зачастую их не останавливали тяжёлые заболевания. Тем не менее закон позиционируется как «защитный» и, по мнению идеологов, оберегает детей от жестокости.

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Комментарии (6)

Денеб
Госдума трудится не покладая рук..... Благодарные потомки будут долго вспоминать.....
Antuan Rokanten
Я не голосовал за такую думу. Позор.
Gorodskoy88
Закон подлецов.
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