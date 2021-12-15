Госдума согласилась расширить «закон Димы Яковлева» на всех иностранцев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки, предполагающие применение санкций ко всем иностранцам, причастным к нарушению прав и свобод россиян, а не только к гражданам США.



Как сообщает 15 декабря пресс-служба нижней палаты парламента, ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Россию, арест на территории РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями в стране.



Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» имеет неофициальное название «закон Димы Яковлева», он в том числе запрещает американцам усыновлять детей из РФ.

