Россиянка привезла из Милана золото и бриллианты на 6 миллионов. В Пулково ее остановили

В Петербурге возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в отношении россиянки, которая «забыла» задекларировать золото и бриллианты при возвращении из Италии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.



Женщина прилетела в Пулково из Милана и прошла по «зеленому» коридору, заявив, что у нее нет товаров, подлежащих декларированию. Однако после предупреждения о личном досмотре она сняла с себя серьги и подвеску с кулоном. Экспертиза установила, что украшения оказались новыми, они выполнены из драгоценного металла (золотого сплава 750-й пробы), содержат вставки из драгоценных камней (бриллиантов). Рыночная стоимость оценивается в 6,3 млн рублей.

