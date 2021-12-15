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Россиянка привезла из Милана золото и бриллианты на 6 миллионов. В Пулково ее остановили

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В Петербурге возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в отношении россиянки, которая «забыла» задекларировать золото и бриллианты при возвращении из Италии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Женщина прилетела в Пулково из Милана и прошла по «зеленому» коридору, заявив, что у нее нет товаров, подлежащих декларированию. Однако после предупреждения о личном досмотре она сняла с себя серьги и подвеску с кулоном. Экспертиза установила, что украшения оказались новыми, они выполнены из драгоценного металла (золотого сплава 750-й пробы), содержат вставки из драгоценных камней (бриллиантов). Рыночная стоимость оценивается в 6,3 млн рублей.

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Изделия из драгоценных металлов включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. По закону пассажирка должна была задекларировать украшения, подлежащие уплате таможенных пошлин, налогов. Теперь ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Комментарии (12)

CZE-RUS
Кстати, инфа для путешествующих. Уже давно: пассажиров рейсов из Милана и Дубаев таможня всегда встречает со стекающей слюной. И недавно: Если раньше 70-80% пассажиров шло через "зелёный коридор" без досмотра, то сейчас 100 % всех гонят на рентген. Так что будьте внимательны любители провезти в чемодане 5-10 Айфонов. Сразу нахлобучат.
Аппаратчик мокрой классификации
Онеп лучше так останавливали вывозящих, а не ввозящих. :))
Nothing
Раскажу вольки ибн алеши да с картой любого банка. вы откуда?
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