Сухой фонтан и лежаки. Как в Петербурге преобразится набережная в Пьяной гавани

Подведены итоги конкурса по разработке концепции благоустройства набережной в Пьяной гавани в Приморском районе. Об этом 15 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе девелоперской группы PLG, которая стала инициатором благоустройства.

Победителя определили в рамках конкурса молодых художников и дизайнеров St. Petersburg Young Design 2021, организаторами которого стали Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. Был зарегистрирован 71 участник, но до финала дошли только шесть коллективов. Они предоставили авторское видение набережной, которое оценило специальное жюри. Больше всего голосов набрали две концепции, которые распределили на первое и второе место.



Главный приз и 50 тысяч рублей получат студентка 3-го курса Академии Штиглица Наталья Мурашова, а также выпускница этого вуза Анастасия Киселева. Согласно их предложениям, территория будет поделена на несколько зон. Где-то будет гастрономический кластер, где-то спортивная и детские площадки, городские качели и зона отдыха. Центром набережной станет площадь с сухими фонтанами. Основную часть береговой линии займет травянистый сад, также там поставят скамейки, установят лежаки и обустроят причал.

Второе место и приз в 30 тысяч рублей был присужден команде мастерской «Среда», состоящей из выпускников Санкт-Петербургской академии художеств. Проектировщик «Нескучный С-дизайн» планирует заключить договоры с победителями и привлечь их к непосредственному участию при реализации концепции.



Фото: Анастасия Киселева | Пресс-служба PLG Фото: Анастасия Киселева | Пресс-служба PLG Фото: Анастасия Киселева | Пресс-служба PLG Фото: Наталья Мурашова | Пресс-служба PLG Фото: Наталья Мурашова | Пресс-служба PLG Фото: Наталья Мурашова | Пресс-служба PLG Фото: Наталья Мурашова | Пресс-служба PLG Поделиться Поделиться





