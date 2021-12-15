«Ледопад» с крыши в центре Петербурга атаковал три машины. Полуметровые глыбы оставили вмятины и разбитое стекло

«Ледопад» с крыш Петербурга продолжает атаковать не только горожан, но и их частную собственность. Жительница дома 49 на Кирочной улице рассказала про три машины, которые повредили упавшие с шестого этажа замерзшие осадки.



Как объяснила читательница «Фонтанки» Ольга 15 декабря, накануне утром она увидела во дворе свою Lada Largus и неприятно удивилась — лобовое стекло и багажный бокс были разбиты, а рейлинги и верхняя часть транспортного средства оказались деформированы.



«Рядом с автомобилем я обнаружила глыбы размером до 40–50 сантиметров. Предполагаю, что машина пострадала из-за падения льда с неочищенной крыши дома», — поделилась горожанка. По ее предварительной оценке, на ремонт машины придется потратить от 50 до 100 тысяч рублей.

