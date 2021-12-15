«Ледопад» с крыши в центре Петербурга атаковал три машины. Полуметровые глыбы оставили вмятины и разбитое стекло

«Ледопад» с крыш Петербурга продолжает атаковать не только горожан, но и их частную собственность. Жительница дома 49 на Кирочной улице рассказала про три машины, которые повредили упавшие с шестого этажа замерзшие осадки.
Как объяснила читательница «Фонтанки» Ольга 15 декабря, накануне утром она увидела во дворе свою Lada Largus и неприятно удивилась — лобовое стекло и багажный бокс были разбиты, а рейлинги и верхняя часть транспортного средства оказались деформированы.
«Рядом с автомобилем я обнаружила глыбы размером до 40–50 сантиметров. Предполагаю, что машина пострадала из-за падения льда с неочищенной крыши дома», — поделилась горожанка. По ее предварительной оценке, на ремонт машины придется потратить от 50 до 100 тысяч рублей.
Петербурженка добавила, что владельцы транспортных средств были вынуждены припарковать их во дворах из-за неочищенных парковочных мест.
Она отметила, что из-за падения льда помимо ее машины пострадали еще две — у первой помят капот, а у второй — крыша.
Горожанка написала заявление в полицию, в дальнейшем она намерена обратиться в суд.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.