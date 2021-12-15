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«Ледопад» с крыши в центре Петербурга атаковал три машины. Полуметровые глыбы оставили вмятины и разбитое стекло

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«Ледопад» с крыш Петербурга продолжает атаковать не только горожан, но и их частную собственность. Жительница дома 49 на Кирочной улице рассказала про три машины, которые повредили упавшие с шестого этажа замерзшие осадки.

Как объяснила читательница «Фонтанки» Ольга 15 декабря, накануне утром она увидела во дворе свою Lada Largus и неприятно удивилась — лобовое стекло и багажный бокс были разбиты, а рейлинги и верхняя часть транспортного средства оказались деформированы.

«Рядом с автомобилем я обнаружила глыбы размером до 40–50 сантиметров. Предполагаю, что машина пострадала из-за падения льда с неочищенной крыши дома», — поделилась горожанка. По ее предварительной оценке, на ремонт машины придется потратить от 50 до 100 тысяч рублей.

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Петербурженка добавила, что владельцы транспортных средств были вынуждены припарковать их во дворах из-за неочищенных парковочных мест.

Она отметила, что из-за падения льда помимо ее машины пострадали еще две — у первой помят капот, а у второй — крыша.

Горожанка написала заявление в полицию, в дальнейшем она намерена обратиться в суд.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

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Комментарии (6)

261911141
При Матвиенко же еще был принят закон, что автомобилисты должны чистить свои парковочные места. А тут они сначала не дали спецтехнике расчистить парковку и сами чистить не захотели, а теперь заставили двор так, чтобы нигде почищено не было? Почему не штрафуют автомобилистов за неубранный снег вокруг их тачек?
angel of death
понакупят автохлама, понаставят своих вёдер... мне их ни капельки не жалко - думать о том, куда будут ставить, надо ДО покупки, а не после... хранили бы на парковках - ничего такого бы не было... дворы делали не для парковки вёдер с болтами - а для проезда машин спец.служб... в итоге дворы завалены г-ном, а спец.службам там нифига не проехать...
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