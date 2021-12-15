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Пожарные Невского района водили хоровод у елочки на проспекте Большевиков ради ролика. Горожане испортили им сюрприз

«Ёлочка, гори!» Автомобилисты сняли хоровод вокруг елки на проспекте Большевиков. В нем участвовали с десяток человек в форме сотрудников пожарно-спасательного объединения. В МЧС Петербурга уточнили, что на видео, которое стало вирусным, запечатлены не их сотрудники. «Фонтанка» выяснила, кто встал в круг и для чего.

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В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности признали, что хоровод водят сотрудники пожарно-спасательного отряда Невского района. В свободное от несения службы время они снимали поздравительный ролик ко дню спасателя, который ежегодно празднуется 27 декабря.

«Елочка не сгорит, так как сотрудники делали это после службы», — уточнили в ведомстве.

Этот ролик был для внутреннего пользования. Районные подразделения ведут негласное соревнование, у кого видео будет креативнее. Хоровод водили 5–6 минут, а дальше были еще три точки съемок. Какие, в комитете не говорят, так как горожане уже рассекретили часть поздравления.

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Комментарии (20)

Флуктуация
Ну и что не так? Чем не довольны граждане?
VKuser4069393
Товарищи спасатели! С Новым годом вас! Спасибо вам за вашу службу! Удачи вам! Здоровья, сил и спокойных дежурств!
bluxer
Эти люди рискуют жизнью ради нас. Оставьте их в покое.
Я всегда пропускаю пожарную машину, даже если она не мигает.
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