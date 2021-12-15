Пожарные Невского района водили хоровод у елочки на проспекте Большевиков ради ролика. Горожане испортили им сюрприз

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности признали, что хоровод водят сотрудники пожарно-спасательного отряда Невского района. В свободное от несения службы время они снимали поздравительный ролик ко дню спасателя, который ежегодно празднуется 27 декабря.

«Елочка не сгорит, так как сотрудники делали это после службы», — уточнили в ведомстве.



Этот ролик был для внутреннего пользования. Районные подразделения ведут негласное соревнование, у кого видео будет креативнее. Хоровод водили 5–6 минут, а дальше были еще три точки съемок. Какие, в комитете не говорят, так как горожане уже рассекретили часть поздравления.

