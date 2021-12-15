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Собака остановила движение на Светлановском проспекте

Необычная пробка собралась днем 15 декабря в Выборгском районе Петербурга. Причиной стала потерявшаяся собака.

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Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Иван, на Светлановском проспекте, около парка Сосновка, по проезжей части бегает собака, из-за чего водители не могут нормально проехать, и собрались пробки в обе стороны. «Бедный пёсель, бегает, не может хозяина найти. С ошейником, все, обученный», — комментирует автомобилист.

На кадрах видно, как овчарка в шлейке бегает из полосы в полосу, периодически останавливаясь и глядя на людей в машинах, будто намеренно пытаясь остановить транспорт. В комментариях предположили, что это собака-поводырь и таким образом она пыталась привлечь внимание и отвести к хозяину, которому могло стать плохо.

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Комментарии (4)

Neznaika
Собака - друг человека!
260569221
Если не можешь проехать - сдай права обратно в ГАИ и ходи пешком. (С)
ДуремарСПб.
Нельзя так сотрудника гибдд называть,залает.
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