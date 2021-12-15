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RT подал в суд на магазин, который выпустил мерч в поддержку «Медузы»*

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Медиахолдинг Russia Today подал иск к магазину Feelosophy Store, который выпустил мерч со словами «иностранный агент» в поддержку издания «Медуза»* (признано в РФ СМИ-иноагентом). Информация об этом появилась в системе «Электронное правосудие».

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 14 декабря. В качестве истца указана управляющая телеканалом RT АНО «ТВ-Новости», ответчика — основатель Feelosophy Store Георгий Сарибекян.

Известно, что АНО «ТВ-Новости» требует 500 тысяч рублей, суть претензий не раскрывается.

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В 2018 году RT открыл онлайн-магазин, в котором стал продавать в том числе футболки с надписью «иностранный агент». В 2020-м медиахолдинг получил интеллектуальные права на словосочетание, а в мае 2021-го подал заявку на регистрацию товарного знака «иноагент», пишет «Медуза».

Осенью 2021-го RT прислал претензию магазину Feelosophy Store, который в конце августа выпустил футболки с надписью «иностранный агент». Их сделали в поддержку издания «Медуза», которое получило этот статус в конце апреля.

Медиахолдинг потребовал прекратить продажу «контрафактной продукции» и выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

*По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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Комментарии (10)

change_it
Ну это как с конторой, которая шерстью торговала и слова "Умное голосование" Алексея Навального зарегистрировала как товарный знак. Ребята, чего уж смущаться, регистрируйте весь словарь Ожегова - по любому поводу можно будет претензию предъявить.
Владислав М
В России капиталисты уже русский язык приватизировали? Буквы-то ещё писать можно, никто не приватизировал?
shushu
Как можно дать зарегистрировать товарный знак "иностранный агент", если это общепринятое словосочетание, которое даже употреблено в законе.
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