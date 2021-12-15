RT подал в суд на магазин, который выпустил мерч в поддержку «Медузы»*

Известно, что АНО «ТВ-Новости» требует 500 тысяч рублей, суть претензий не раскрывается.

Медиахолдинг Russia Today подал иск к магазину Feelosophy Store, который выпустил мерч со словами «иностранный агент» в поддержку издания «Медуза»* (признано в РФ СМИ-иноагентом). Информация об этом появилась в системе «Электронное правосудие».

В 2018 году RT открыл онлайн-магазин, в котором стал продавать в том числе футболки с надписью «иностранный агент». В 2020-м медиахолдинг получил интеллектуальные права на словосочетание, а в мае 2021-го подал заявку на регистрацию товарного знака «иноагент», пишет «Медуза».



Осенью 2021-го RT прислал претензию магазину Feelosophy Store, который в конце августа выпустил футболки с надписью «иностранный агент». Их сделали в поддержку издания «Медуза», которое получило этот статус в конце апреля.



Медиахолдинг потребовал прекратить продажу «контрафактной продукции» и выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.



*По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

