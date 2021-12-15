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Госпитализация с коронавирусом в Петербурге растет, несмотря на успехи вакцинации

Суточная госпитализация с ковидом и пневмониями в Петербурге продолжает расти по сравнению с прошлыми неделями, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 15 декабря, за сутки в больницы Петербурга доставили 386 новых пациентов. Неделю назад, 8 декабря, сообщалось о 351, а 1 декабря — о 360.

В общей сложности на 7 449 койках в городских больницах сейчас лежат 5 864 пациента. Из них 575 — в реанимации, а 333 подключены к ИВЛ. Еще 26 527 человек находятся на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки, по данным Смольного, в Петербурге первично вакцинированы 5 878 горожан, закончили цикл 19 912. И это без «Спутника Лайт». Всего с начала кампании полностью привили 2,47 млн жителей города. В запасе еще 892 тысячи доз.

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Комментарии (18)

Guest1234
То есть, когда вакцинировали по 20 тыс в день и наблюдалось устойчивое снижение, об успехах вакцинации не писали, а сейчас по 5-6 тыс в день - успехи?
Фонтанка, расскажите про критерии успеха. Реально интересно было бы послушать.
shutnik78
да потому что жижа способствует заболеванию... за что "боролись"
vader
Никак не могу понять, почему все, ВСЕ комментаторы не замечают в упор, как не так давно поменялась формулировка: раньше была "госпитализация ОТ коронавируса", а теперь "госпитализация С коронавирусом". Никто не понимает разницы?
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