Госпитализация с коронавирусом в Петербурге растет, несмотря на успехи вакцинации

Как говорится в эпидемиологической справке от 15 декабря, за сутки в больницы Петербурга доставили 386 новых пациентов. Неделю назад, 8 декабря, сообщалось о 351, а 1 декабря — о 360.



В общей сложности на 7 449 койках в городских больницах сейчас лежат 5 864 пациента. Из них 575 — в реанимации, а 333 подключены к ИВЛ. Еще 26 527 человек находятся на амбулаторном лечении.

