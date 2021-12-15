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Госдума приняла закон об упрощенной идентификации через водительские права

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении 15 декабря приняли законопроект, позволяющий использовать для упрощенной идентификации клиента при операциях с деньгами водительское удостоверение.

Документ был инициирован правительством. Он уточняет положение «антиотмывочного» законодательства об использовании сведений из государственных информационных систем и внебюджетных фондов при проверке достоверности сведений, полученных при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Поручить провести обычную или упрощенную идентификацию может любая организация, осуществляющая операции с деньгами или иным имуществом, в том числе кредитная организация.

Как отмечает ТАСС, законопроект направлен на совершенствование порядка проведения упрощенной идентификации клиента-физлица. Он также предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с деньгами, в отношении которых по закону идентификация не требуется. Для обязательной идентификации при приеме страховых премий по договорам ОСАГО и каско предлагается повысить суммы лимитов с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

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Комментарии (1)

angel of death
вот только банки всё равно продолжат требовать паспорт =)))))
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