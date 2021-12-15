Лишнюю тонну шоколадных яиц нашли таможенники у гостя из Латвии

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 15 декабря, грузовик с товаром не прошёл контроль на границе с Латвией. Автомобиль остановили на посту МАПП «Бурачки». Согласно документам, которые предоставил польский перевозчик, из Бельгии в Россию везли изделия из молочного шоколада.



Псковским таможенникам предъявили партию новогодних «Киндер Сюрприз Maxi», но коробок было явно больше заявленного.