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Лишнюю тонну шоколадных яиц нашли таможенники у гостя из Латвии

Партия яиц с сюрпризом новогодней тематики не добралась до российских сластён из-за лукавства в документах. Взвешивая груз, перевозчик промахнулся почти на тонну.

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Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 15 декабря, грузовик с товаром не прошёл контроль на границе с Латвией. Автомобиль остановили на посту МАПП «Бурачки». Согласно документам, которые предоставил польский перевозчик, из Бельгии в Россию везли изделия из молочного шоколада.

Псковским таможенникам предъявили партию новогодних «Киндер Сюрприз Maxi», но коробок было явно больше заявленного.

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«Превышение по весу брутто составило 958 кг. Шоколадные изделия изъяты и помещены на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП России», — уточнили в Псковской таможне.

В качестве санкций за незаконное перемещение товаров через границу Таможенного союза для юрлиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей, возможна конфискация продукции.

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Комментарии (4)

266825127
И зачем все это, ради чего ?
vitugan
Не дал на лапу. Сам работал на Бурачках, знаю, как это делается.
kоt-obormot
Ну теперь видимо у всего СВХ кое что слипнется.
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