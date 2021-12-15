«Ленаэропроект» со зданием на Обводном ушло с торгов к московским инвесторам за 897 млн рублей

Аукцион по продаже акций «Ленаэропроекта» прошел в среду, 15 декабря. Как сообщает организатор торгов, Российский аукционный дом, при стартовой цене в 855 млн рублей актив ушел за 897 млн.
Участником, назвавшим последнюю цену, стало московское АО «Краско». Именно ему достанется отраслевой институт. Это успешный бизнес с выручкой около полумиллиарда рублей в год, прибыльный последние как минимум пять лет и даже исправно платящий дивиденды. В этом году, например, 100-процентный владелец — Росимущество получило от «Ленаэропроекта» 11 млн рублей при чистой прибыли в 20 млн.
Только в этом году институт получил заказы на разработку документации реконструкции аэропортов в Салехарде, Архангельске, Нижнекамске, Новгороде и Москве на 209 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 253 млн.
Вместе с тем в активах проданного сегодня АО — здание площадью 5,7 тыс. м2 на Обводном канале у Балтийского вокзала. Долгие годы петербуржцев и гостей города радовала двусмысленная вывеска на крыше. Но из-за изменений в правилах размещения рекламных конструкций ее пришлось снять.
В открытых данных сведений о владельцах АО «Краско» нет. Компания была зарегистрирована лишь в апреле 2021 года и воспользовалась своим правом непубличного акционерного общества не раскрывать данные об учредителях.
Однако компании уже были переданы доли в других организациях, по которым можно судить о конечных владельцах группы. Так, с августа «Краско» принадлежит
В свою очередь, «Аэропорт девелопменту» принадлежит
В одном предложении Агарков и Дерипаска упоминались в публикациях не только о бизнесе, но и об отдыхе. В частности, якобы именно Евгений Агарков был одним из пассажиров яхты, бороздившей прибрежные воды Норвегии и ставшей широко известной после публикаций Алексея Навального и дальнейших откровений другой пассажирки, Анастасии Рыбки.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»