«Ленаэропроект» со зданием на Обводном ушло с торгов к московским инвесторам за 897 млн рублей

Фото: ГПИ и НИИ «Ленаэропроект» на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Аукцион по продаже акций «Ленаэропроекта» прошел в среду, 15 декабря. Как сообщает организатор торгов, Российский аукционный дом, при стартовой цене в 855 млн рублей актив ушел за 897 млн.

Участником, назвавшим последнюю цену, стало московское АО «Краско». Именно ему достанется отраслевой институт. Это успешный бизнес с выручкой около полумиллиарда рублей в год, прибыльный последние как минимум пять лет и даже исправно платящий дивиденды. В этом году, например, 100-процентный владелец — Росимущество получило от «Ленаэропроекта» 11 млн рублей при чистой прибыли в 20 млн.



Только в этом году институт получил заказы на разработку документации реконструкции аэропортов в Салехарде, Архангельске, Нижнекамске, Новгороде и Москве на 209 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 253 млн.

Вместе с тем в активах проданного сегодня АО — здание площадью 5,7 тыс. м2 на Обводном канале у Балтийского вокзала. Долгие годы петербуржцев и гостей города радовала двусмысленная вывеска на крыше. Но из-за изменений в правилах размещения рекламных конструкций ее пришлось снять.

В открытых данных сведений о владельцах АО «Краско» нет. Компания была зарегистрирована лишь в апреле 2021 года и воспользовалась своим правом непубличного акционерного общества не раскрывать данные об учредителях.

Однако компании уже были переданы доли в других организациях, по которым можно судить о конечных владельцах группы. Так, с августа «Краско» принадлежит 100 % долей в АО «Аэропорт девелопмент». На своем сайте эта фирма предлагает в аренду коммерческие помещения вблизи российских аэропортов: «У нас много свободных площадей рядом с аэропортами в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Анапе и есть помещения в Тамани». Кроме того, этой же фирме принадлежит значительный земельный фонд: «Мы занимаемся комплексным развитием территорий вблизи аэропортов группы «Базэл Аэро». Наш земельный банк — больше 1 000 га различного назначения вблизи основных транспортных магистралей, туристических и коммерческих центров».



В свою очередь, «Аэропорт девелопменту» принадлежит 0,1 % долей в краснодарском ООО «Гостиница ОАО «МАКР». А оставшиеся 99,9 % долей — у предпринимателя Евгения Агаркова. Кроме «Базэл Аэро», у него также много других пересечений бизнес-интересов с Олегом Дерипаской. Например, еще недавно они вместе владели «Ингосстрахом». Еще он владелец и совладелец многих охранных предприятий, в частности, еще недавно — ООО «Охрана КРАЗ», которое теперь контролируется ООО «Охрана РУСАЛ».

В одном предложении Агарков и Дерипаска упоминались в публикациях не только о бизнесе, но и об отдыхе. В частности, якобы именно Евгений Агарков был одним из пассажиров яхты, бороздившей прибрежные воды Норвегии и ставшей широко известной после публикаций Алексея Навального и дальнейших откровений другой пассажирки, Анастасии Рыбки.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»