В Стрельне началось строительство нового детского садика для 260 малышей

В Петродворцовом районе Петербурга, в Стрельне, приступили к строительству нового детского сада на 260 мест.



В трехэтажном здании будут залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, кабинеты для учебных занятий, медпункт и многое другое. Детский сад рассчитан на 260 малышей в 12 группах: четыре ясельные и по две младших, средних, старших и подготовительных группы.



Это первый детский сад в ЖК «Любоград», на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Будённого. Как уточняют в компании «КВС», здание садика планируют достроить одновременно со сдачей последнего из четырех корпусов.

