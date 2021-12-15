FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Стрельне началось строительство нового детского садика для 260 малышей

0
Печать

В Петродворцовом районе Петербурга, в Стрельне, приступили к строительству нового детского сада на 260 мест.

В трехэтажном здании будут залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, кабинеты для учебных занятий, медпункт и многое другое. Детский сад рассчитан на 260 малышей в 12 группах: четыре ясельные и по две младших, средних, старших и подготовительных группы.

Это первый детский сад в ЖК «Любоград», на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Будённого. Как уточняют в компании «КВС», здание садика планируют достроить одновременно со сдачей последнего из четырех корпусов.

А ввести детский сад в эксплуатацию, предположительно, должны в конце 2023 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний