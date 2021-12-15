Дворник, бежавший из Петербурга после убийства жены, получил 7 лет колонии строгого режима

12 октября 2020 года тело женщины было найдено в подсобке на Загребском бульваре. В помещении при осмотре обнаружили ксерокопию паспорта ее сожителя . Его задержали в Москве, когда он собирался отправиться на родину в Тыву. Следствие установило, что злополучной ночью пара повздорила и Монгуш нанес сожительнице 26 ударов разными предметами, а также руками и ногами. Смерть женщины наступила на месте.

Монгуш вину признал частично, в содеянном раскаялся, пояснил, что той ночью он выпивал, после поссорился с возлюбленной, рассердился на нее и избил. Потерпевшая быстро прекратила подавать признаки жизни, мужчина долго делал ей искусственное дыхание, но это не помогло — у женщины из носа и рта пошла какая-то жидкость. Монгуш испугался, собрал вещи и поехал на родину, но был задержан в Москве и этапирован в Петербург. Подсудимый высказал предположение, что его сожительница могла захлебнуться во время эпилептического припадка, которыми периодически страдала.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима.

