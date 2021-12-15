FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Дворник, бежавший из Петербурга после убийства жены, получил 7 лет колонии строгого режима

1
Печать

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении Евгения Монгуша, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом 15 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

12 октября 2020 года тело женщины было найдено в подсобке на Загребском бульваре. В помещении при осмотре обнаружили ксерокопию паспорта ее сожителя. Его задержали в Москве, когда он собирался отправиться на родину в Тыву. Следствие установило, что злополучной ночью пара повздорила и Монгуш нанес сожительнице 26 ударов разными предметами, а также руками и ногами. Смерть женщины наступила на месте.

Монгуш вину признал частично, в содеянном раскаялся, пояснил, что той ночью он выпивал, после поссорился с возлюбленной, рассердился на нее и избил. Потерпевшая быстро прекратила подавать признаки жизни, мужчина долго делал ей искусственное дыхание, но это не помогло — у женщины из носа и рта пошла какая-то жидкость. Монгуш испугался, собрал вещи и поехал на родину, но был задержан в Москве и этапирован в Петербург. Подсудимый высказал предположение, что его сожительница могла захлебнуться во время эпилептического припадка, которыми периодически страдала.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

MalinAk
В Германии дали пожизненное за убийство олного человека. Только что читала. А у нас гуманизация уголовного закона.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний