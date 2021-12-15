FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Ставки по рублевым депозитам выросли с января в 1,7 раза, до 7%, — это рекордный рост с 2014 года

5
Печать

Средневзвешенная ставка по рублевым депозитам в российских банках в первой половине декабря достигла 7% годовых. Это в 1,7 раза больше, чем в начале года, когда она не превышала 4,2%. Как сообщил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, последний раз двукратный рост ставок наблюдался в 2014 году, когда ключевая ставка ЦБ РФ была экстренно повышена до 17% годовых.

Как отмечают в ВТБ, именно ключевая ставка Банка России определяет движение ставок по рублевым депозитам — реакция наступает в течение нескольких недель после действий регулятора. В 2021 году рост ставок по рублевым депозитам начался с конца июля, когда ЦБ существенно увеличил ключевую ставку для нивелирования инфляции.

Еще в январе российский вкладчик мог рассчитывать на доходность по депозитам не выше 4,2% годовых. В четвертом квартале ставки начали расти, и в ноябре средневзвешенная ставка по депозитам в России «перешагнула» отметку в 6%, а в первой половине декабря — уже 7%. И сейчас доходность по вкладам стала сопоставима с консервативными инвестиционными стратегиями.

По итогам 2021 года средние ставки по рублевым вкладам сроком свыше года могут достигнуть 7,5% годовых и более. Определяющим фактором станет решение Банка России на предстоящем в пятницу, 17 декабря, заседании по ключевой ставке, которая может вырасти до 8,5%, то есть фактически удвоиться по итогам года, отметил Максим Степочкин.

Рост ставок вернул ранее утраченную популярность срочным сбережениям. Если за первое полугодие 2021 года с рублевых вкладов население забрало более 865 млрд руб., то лишь за первые 4 месяца второго полугодия на такие депозиты вернулась примерно половина этой суммы — и тренд очевидно продолжится по итогам ноября — декабря. Противоположная ситуация сложилась со средствами до востребования в национальной валюте: за первое полугодие рост остатков на рублевых текущих и накопительных счетах составил порядка полутриллиона рублей, а за период июля — октября 2021 года — в десять раз меньше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

infmr
Эти проценты можно получить при выполнении некоторых условий, например платных подписок или как в сбербанке, деньги должны отлежаться 3 месяца без процентов ) с учетом таких условий это будет уже не так уж и выгодно.
262255201
Это рекордный рост с января ... разницы между реальной инфляцией и банковскими ставками , да ещё и рекордно наглый оброк на гарантированное обесценивание денег на вкладах
Михаил Петров-Водкин
После придумки нового налога в пользу многодетных алкашей и безработных тунеядцев вклады стали абсолютно неинтересны, и мы в семье перевели почти все деньги с депозитов на ИИС, брокерские счета и в наличную валюту, оставив только необлагаемую налогом сумму на расходно-пополняемых вкладах и картах. И так поступило множество бывших вкладчиков.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний