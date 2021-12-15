Ставки по рублевым депозитам выросли с января в 1,7 раза, до 7%, — это рекордный рост с 2014 года

Как отмечают в ВТБ, именно ключевая ставка Банка России определяет движение ставок по рублевым депозитам — реакция наступает в течение нескольких недель после действий регулятора. В 2021 году рост ставок по рублевым депозитам начался с конца июля, когда ЦБ существенно увеличил ключевую ставку для нивелирования инфляции.

Средневзвешенная ставка по рублевым депозитам в российских банках в первой половине декабря достигла 7% годовых. Это в 1,7 раза больше, чем в начале года, когда она не превышала 4,2%. Как сообщил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, последний раз двукратный рост ставок наблюдался в 2014 году, когда ключевая ставка ЦБ РФ была экстренно повышена до 17% годовых.

Еще в январе российский вкладчик мог рассчитывать на доходность по депозитам не выше 4,2% годовых. В четвертом квартале ставки начали расти, и в ноябре средневзвешенная ставка по депозитам в России «перешагнула» отметку в 6%, а в первой половине декабря — уже 7%. И сейчас доходность по вкладам стала сопоставима с консервативными инвестиционными стратегиями.

По итогам 2021 года средние ставки по рублевым вкладам сроком свыше года могут достигнуть 7,5% годовых и более. Определяющим фактором станет решение Банка России на предстоящем в пятницу, 17 декабря, заседании по ключевой ставке, которая может вырасти до 8,5%, то есть фактически удвоиться по итогам года, отметил Максим Степочкин.



Рост ставок вернул ранее утраченную популярность срочным сбережениям. Если за первое полугодие 2021 года с рублевых вкладов население забрало более 865 млрд руб., то лишь за первые 4 месяца второго полугодия на такие депозиты вернулась примерно половина этой суммы — и тренд очевидно продолжится по итогам ноября — декабря. Противоположная ситуация сложилась со средствами до востребования в национальной валюте: за первое полугодие рост остатков на рублевых текущих и накопительных счетах составил порядка полутриллиона рублей, а за период июля — октября 2021 года — в десять раз меньше.