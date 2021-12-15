Футбольного спекулянта задержали у «Газпром Арены». Суд на полгода лишил его права посещать спортивные мероприятия

Полиция Петроградского района совместно со службой безопасности ФК «Зенит» 3 декабря этого года около семи вечера перед матчем сине-бело-голубых с «Ростовом» задержала Левшина. Его заподозрили в продаже 5 билетов на вышеуказанный матч за 3 800 рублей. Мужчину уже привлекали за похожее нарушение.

В суде мужчина в спекуляции билетами виновным себя не признал. Он заявил, что не продавал их, а напротив, хотел купить. Подошел к мужчине у касс, разговорился с ним. После чего тот попросил его разменять 5 тысяч рублей.



«Он разменял по 1 000 рублей. Вскоре после этого к ним подошел мужчина в штатской одежде, представился сотрудником уголовного розыска и предложил пройти в пикет полиции стадиона. Левшин сообщил, что сотрудники службы безопасности заинтересованы в привлечении к ответственности людей для получения поощрения по службе, в связи с чем придумали данную ситуацию», — воспроизводит показания мужчины пресс-служба.



В свою очередь, начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий АО ФК «Зенит» в суде рассказал, что Левшин попал в поле зрения его отдела в декабре прошлого года при продаже аккредитационных удостоверений на футбольный матч. Якобы для мужчины это была не разовая продажа, и коллеги из Москвы прислали видеозапись об аналогичных продажах в столице.



3 декабря была предпринята попытка взять мужчину с поличным, для которой один из сотрудников службы безопасности прикинулся покупателем и приобрел у Левшина билет на бумажном носителе. Причем он оказался вообще пригласительным билетом, которые выдают бесплатно. Их продажа незаконна и носит спекулятивный характер.

