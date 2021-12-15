От 0 до 16: восемь выплат на детей, которые вырастут в 2022 году

Выплата для будущих мам назначается на основании больничного, который выдается женщине на седьмом месяце беременности. Отпуск, прозванный в народе декретным, длится по общему правилу 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после них больничный длится 86 дней. При многоплодной беременности мама находится в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов. Оформлять пособие работающим женщинам нужно у работодателя, студенткам — в своем учебном заведении.



Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, но есть гарантированный минимум. Его назначают, если в последние два года женщина не работала или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2022 году это 13 890 рублей.

