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В поселке Новоселье к 2023 году построят новую поликлинику

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В поселке Новоселье до конца этого года начнется строительство новой поликлиники для взрослых и детей. Заказчиком объекта выступило правление строительства Ленинградской области.

Медицинское учреждение расположится рядом с набережной реки Кикенки и займет площадь более 10 тысяч квадратных метров. Поликлинику оборудуют кабинетом рентгенодиагностики методом маммографии, рентгенодиагностическим кабинетом, флюорографическим кабинетом для массовых обследований и дентальным рентгенодиагностическим кабинетом.

Поликлиника расположится неподалеку от проекта комплексного освоения территории, который реализует компания «Строительный трест», и будет доступна для жителей жилого квартала NEWПИТЕР. Всего проектом предусмотрено строительство 42 жилых кирпичных домов, а также шести детских садов, двух школ, двух офисно-торговых центров, фитнес-центра с бассейном и медицинского центра.

Строительство поликлиники должно завершиться в августе 2023 года.

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