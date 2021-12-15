В поселке Новоселье к 2023 году построят новую поликлинику

В поселке Новоселье до конца этого года начнется строительство новой поликлиники для взрослых и детей. Заказчиком объекта выступило правление строительства Ленинградской области.



Медицинское учреждение расположится рядом с набережной реки Кикенки и займет площадь более 10 тысяч квадратных метров. Поликлинику оборудуют кабинетом рентгенодиагностики методом маммографии, рентгенодиагностическим кабинетом, флюорографическим кабинетом для массовых обследований и дентальным рентгенодиагностическим кабинетом.

