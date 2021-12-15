Авито стал самым посещаемым сайтом объявлений в мире

Сервис сквозной аналитики Similar Web опубликовал рейтинг наиболее посещаемых сайтов объявлений по итогам ноября 2021 года. Авито занял верхнюю строчку, впервые сместив с этой позиции американский Craigslist.

По данным аналитической системы, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 миллионов. Среднее время, которое пользователи Авито проводили на платформе за одно посещение в ноябре, - 11 минут. Этого достаточно, чтобы посетить 11,72 страницы с объявлениями.

Российская онлайн-платформа объявлений по результатам ноября обошла предыдущего фаворита рейтинга, американский Craigslist (276,92 миллиона посещений, 8 минут на странице и 10,19 страниц за один визит) и французский Leboncoin (139.35 миллиона, 11,29 минут на странице и 12,29 страниц за один визит). Стоит отметить, что Craigslist — один из старейших сайтов объявлений, долгие годы занимавший первую строчку Similar Web.

В мировом рейтинге e-commerce and shopping Авито занял 14 строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских сервисов, став "номером один" среди популярных отечественных маркетплейсов.

Авито лидирует также по общему числу публикаций: сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений. Из всего списка только Craigslist не раскрывает общее число объявлений, у остальных оно значительно меньше.

В октябре мобильное приложение Авито заняло первое место в России сразу в нескольких рейтингах аналитического сервиса App Annie. Компания обошла конкурентов по числу активных пользователей, общему количеству сессий, времени, проводимому в приложении, а также общему количеству скачиваний за весь период существования.

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