КIA Sportage насмерть сбил неизвестного мужчину, который шел по дороге под Тосно

За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 566 ДТП, двенадцать из которых имели серьезные последствия. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом, произошедшего утром 14 декабря в Тосненском районе Ленинградской области.



Как сообщает 15 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 7:15 вторника на 117-м километре автодороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки 39-летний житель Тосненского района, руководитель регионального отделения одной из коммерческих фирм, управляя автомобилем КIA Sportage, сбил неизвестного пешехода лет 40–45 на вид. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта и не на пешеходном переходе. Мужчина находился на проезжей части в попутном направлении.