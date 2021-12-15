Минобороны после Нового года начнет прививать детей от коронавируса

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Минобороны 15 декабря, воспитанники суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц начинают убывать в зимний каникулярный отпуск. Он оказался досрочным, так как на фоне ситуации с коронавирусом осенние каникулы были перенесены и добавлены к новогодним.



«По прибытии из отпусков воспитанники в возрасте от 12 до 15 лет смогут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции отечественным лекарственным препаратом для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре текущего года, прошел две фазы клинических испытаний и уже показал свою безопасность и эффективность», — сообщили в ведомстве.

