FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Минобороны после Нового года начнет прививать детей от коронавируса

Воспитанники училищ Минобороны на досрочные каникулы уедут с бланками добровольного согласия на вакцинацию, которые должны подписать родители.

16
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Минобороны 15 декабря, воспитанники суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц начинают убывать в зимний каникулярный отпуск. Он оказался досрочным, так как на фоне ситуации с коронавирусом осенние каникулы были перенесены и добавлены к новогодним.

«По прибытии из отпусков воспитанники в возрасте от 12 до 15 лет смогут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции отечественным лекарственным препаратом для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре текущего года, прошел две фазы клинических испытаний и уже показал свою безопасность и эффективность», — сообщили в ведомстве.

Для этого подросткам до 15 лет нужно привезти подписанные родителями бланки с разрешением на иммунизацию. С 15 лет воспитанники могут уже сами принимать такое решение при отсутствии у них медицинских противопоказаний.

В Минобороны подчеркнули, что прививочная кампания в Вооруженных силах РФ среди личного состава старше 18 лет проводится с августа 2020 года. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли более 1,5 млн человек.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Kostyn
Был бы сейчас президентом Медведев, то обязательная для всех вакцинация, с огромными штрафами за отказ, давно действовала по всей стране. Может это и правильно...
RMN
Правильно! Погоны и прочие бюджетники должны быть вакцинированы на 100 %.
Подозрительно, что это еще не выполнено.
262224921
Опять добровольно наверное , как и везде ?))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний