Минобороны после Нового года начнет прививать детей от коронавируса

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Минобороны 15 декабря, воспитанники суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц начинают убывать в зимний каникулярный отпуск. Он оказался досрочным, так как на фоне ситуации с коронавирусом осенние каникулы были перенесены и добавлены к новогодним.
«По прибытии из отпусков воспитанники в возрасте от 12 до 15 лет смогут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции отечественным лекарственным препаратом для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре текущего года, прошел две фазы клинических испытаний и уже показал свою безопасность и эффективность», — сообщили в ведомстве.
Для этого подросткам до 15 лет нужно привезти подписанные родителями бланки с разрешением на иммунизацию. С 15 лет воспитанники могут уже сами принимать такое решение при отсутствии у них медицинских противопоказаний.
В Минобороны подчеркнули, что прививочная кампания в Вооруженных силах РФ среди личного состава старше 18 лет проводится с августа 2020 года. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли более 1,5 млн человек.