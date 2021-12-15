Человек погиб на КАД в типичном ДТП — двойном

Наезд на стоящее транспортное средство стал причиной смертельной аварии на КАД. Водитель не успел понять, что грузовик перед ним стоит в третьем ряду.
Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, в понедельник вечером, около 20:50, на 61-м километре внешнего кольца, между Софийской улицей и вантовым мостом, «Фиат Дукато» врезался в стоящий полуприцеп «Шмитц». Тягач DAF попал там в ДТП, знак аварийной остановки был выставлен, аварийка включена. На месте погиб 32-летний водитель «Дукато», житель деревни Лесколово (Всеволожский район).
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили обстоятельства аварии. Это было столкновение трёх попутных автомобилей: двух грузовых и одного легкового. «Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет», — отметили в организации.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, добавили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.