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Петербуржец молотком проломил голову бездомному на Красуцкого

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Житель Адмиралтейского района Петербурга задержан за расправу над бездомным, которую устроил на глазах у соседей. Оружием стал молоток.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, уличную бойню на Красуцкого, 2, в понедельник, 13-го числа, в половине десятого часа вечера увидела петербурженка, о чём поспешила известить экстренные службы. По её словам, во дворе пятиэтажки мужчина избивал прохожего молотком.

Полицейские разминулись с медиками, которые успели увезти в больницу пострадавшего. Его предполагаемого обидчика забрали из квартиры в той же пятиэтажке. Им оказался 43-летний официально не трудоустроенный местный житель с богатой на нарушения закона биографией. В его прошлом кража и статьи о наркотиках. В полиции коллекцию дополнили уголовным делом об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан на двое суток.

Пострадавшим занимаются в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 63-летний мужчина без определённого места жительства поступил с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости, ушибами головы и руки.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Нет сомнения, это рука западных спецслужб управляла рукой садиста.
VKuser1708951
Есть те, кто считает, что подобные типы не должны выходить на свободу НИКОГДА?
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