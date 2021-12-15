Петербуржец молотком проломил голову бездомному на Красуцкого

Житель Адмиралтейского района Петербурга задержан за расправу над бездомным, которую устроил на глазах у соседей. Оружием стал молоток.



Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, уличную бойню на Красуцкого, 2, в понедельник, 13-го числа, в половине десятого часа вечера увидела петербурженка, о чём поспешила известить экстренные службы. По её словам, во дворе пятиэтажки мужчина избивал прохожего молотком.



Полицейские разминулись с медиками, которые успели увезти в больницу пострадавшего. Его предполагаемого обидчика забрали из квартиры в той же пятиэтажке. Им оказался 43-летний официально не трудоустроенный местный житель с богатой на нарушения закона биографией. В его прошлом кража и статьи о наркотиках. В полиции коллекцию дополнили уголовным делом об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан на двое суток.

