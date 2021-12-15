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Будущий модельер лишилась связи после встречи со знакомым в Петербурге. Грабитель пересек с розовой сумкой реку

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Сборщика судов задержали за кражу розовой сумки в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, в полицию Васильевского острова с сообщением о грабеже обратилась около половины восьмого 13 декабря 18-летняя учащаяся колледжа Петербургской моды. Девушка посетовала, что встретила у метро «Приморская» знакомого. Но вместо «как дела?» парень выхватил у нее из рук розовую сумку, в которой были документы и 11-й айфон стоимостью 30 тысяч рублей.

Меньше чем через два часа подозреваемого — 21-летнего сборщика судов одного из кораблестроительных предприятий Петербурга — задержали у дома 45, корпус 1, по Наличной улице. От метро он ушел недалеко — просто перешел через мост.

Отметим, что несмотря на юный возраст, задержанный уже судим за аналогичное преступление и находился под следствием по делу о грабеже и краже.

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Комментарии (2)

DrDick
Наркоман, что ли? Других вариантов я не вижу.
VKuser1708951
Как карьеру лихо строит молодой человек
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