Будущий модельер лишилась связи после встречи со знакомым в Петербурге. Грабитель пересек с розовой сумкой реку

Сборщика судов задержали за кражу розовой сумки в Петербурге.



Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, в полицию Васильевского острова с сообщением о грабеже обратилась около половины восьмого 13 декабря 18-летняя учащаяся колледжа Петербургской моды. Девушка посетовала, что встретила у метро «Приморская» знакомого. Но вместо «как дела?» парень выхватил у нее из рук розовую сумку, в которой были документы и 11-й айфон стоимостью 30 тысяч рублей.



Меньше чем через два часа подозреваемого — 21-летнего сборщика судов одного из кораблестроительных предприятий Петербурга — задержали у дома 45, корпус 1, по Наличной улице. От метро он ушел недалеко — просто перешел через мост.

