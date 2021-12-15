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Блогерша на «Мерседесе» с «красивым» номером устроила дрифт на Невском

Молодая петербурженка с 56 тысячами подписчиков в Instagram похвасталась нарушениями ПДД.

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«Стабильно находятся те, кто понтуется на дорогах общего пользования. <...> Данная девушка идет той же дорогой. <...> Опять Невский пр., снова «бублики» на пл. Островского», — пишет 15 декабря «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Дорожный инспектор

По данным «Фонтанки», «Мерседес С180» с «красивым» номером ОСА зарегистрирован на 21-летнюю петербурженку. Свои данные в аккаунте «Инстаграма» она не скрывает, позиционирует себя как публичную личность и певицу. Однако в постах много автомобильной тематики, в том числе гонки с нарушениями ПДД. «Сама купила Mercedes х2», — утверждает девушка.

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Комментарии (25)

radon
ОСА это к чему принадлежность обозначается?
Sergik7
Ведь это явный негативный пример для молодежи. Пора блокировать инстаграмм и т.п.
Гриб
Любопытно, редакторы фонтана выносят в рубрику новость часа то, что на их взгляд важно или будет обсуждаться блогерами? Больше в городе ничего интересного не произошло?
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