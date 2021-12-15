Блогерша на «Мерседесе» с «красивым» номером устроила дрифт на Невском

«Стабильно находятся те, кто понтуется на дорогах общего пользования. <...> Данная девушка идет той же дорогой. <...> Опять Невский пр., снова «бублики» на пл. Островского», — пишет 15 декабря «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
По данным «Фонтанки», «Мерседес С180» с «красивым» номером ОСА зарегистрирован на 21-летнюю петербурженку. Свои данные в аккаунте «Инстаграма» она не скрывает, позиционирует себя как публичную личность и певицу. Однако в постах много автомобильной тематики, в том числе гонки с нарушениями ПДД. «Сама купила Mercedes х2», — утверждает девушка.