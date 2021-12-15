В Петербурге восьмиклассница попала в реанимацию, пытаясь избавиться от мигрени

Врачи детской городской больницы имени Филатова в Петербурге спасают школьницу, которая переборщила с таблетками. По её словам, она лечила головную боль.
Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, 14-летняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице накануне ночью. Состояние девочки, которой диагностировали острое отравление лекарствами, оказалось тяжёлым. Её поместили в реанимацию.
Медики забрали школьницу из квартиры в Невском районе города, где она проживает вместе с матерью, отчимом и старшим братом. Около трёх часов ночи мать заглянула в комнату дочери и нашла ту без сознания, рядом лежали пустые блистеры.
Девочка учится в восьмом классе, на учётах не состоит, страдает мигренями. При госпитализации она пришла в себя и рассказала, что выпила препараты, выписанные врачом, — 15 таблеток одного средства и 30 другого.