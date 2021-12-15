FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге восьмиклассница попала в реанимацию, пытаясь избавиться от мигрени

1
Печать

Врачи детской городской больницы имени Филатова в Петербурге спасают школьницу, которая переборщила с таблетками. По её словам, она лечила головную боль.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, 14-летняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице накануне ночью. Состояние девочки, которой диагностировали острое отравление лекарствами, оказалось тяжёлым. Её поместили в реанимацию.

Медики забрали школьницу из квартиры в Невском районе города, где она проживает вместе с матерью, отчимом и старшим братом. Около трёх часов ночи мать заглянула в комнату дочери и нашла ту без сознания, рядом лежали пустые блистеры.

Девочка учится в восьмом классе, на учётах не состоит, страдает мигренями. При госпитализации она пришла в себя и рассказала, что выпила препараты, выписанные врачом, — 15 таблеток одного средства и 30 другого.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Billy
Мда, 45 таблеток это что-то многовато по-моему.. желаю выздоровления!! а вообще людям свойственно лежать без сознания в 3 часа ночи
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний