В Петербурге восьмиклассница попала в реанимацию, пытаясь избавиться от мигрени

Врачи детской городской больницы имени Филатова в Петербурге спасают школьницу, которая переборщила с таблетками. По её словам, она лечила головную боль.



Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, 14-летняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице накануне ночью. Состояние девочки, которой диагностировали острое отравление лекарствами, оказалось тяжёлым. Её поместили в реанимацию.



Медики забрали школьницу из квартиры в Невском районе города, где она проживает вместе с матерью, отчимом и старшим братом. Около трёх часов ночи мать заглянула в комнату дочери и нашла ту без сознания, рядом лежали пустые блистеры.

