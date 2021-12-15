В одном из российских регионов пожилым людям будут платить за прививку от ковида по 2000 руб.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид, и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2 тыс. рублей после прохождения курса вакцинации», — сообщил 15 декабря глава региона Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале .

Выплаты будут производиться с 20 декабря этого года по 1 марта 2022 года — в течение двух недель после получения второго компонента вакцины.

