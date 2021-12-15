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В одном из российских регионов пожилым людям будут платить за прививку от ковида по 2000 руб.

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Пожилых жителей Хабаровского края, прошедших курс вакцинации от COVID-19, региональная администрация поддержит материально.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид, и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2 тыс. рублей после прохождения курса вакцинации», — сообщил 15 декабря глава региона Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.

Выплаты будут производиться с 20 декабря этого года по 1 марта 2022 года — в течение двух недель после получения второго компонента вакцины.

За минувшую неделю в Хабаровском крае заболеваемость коронавирусом среди граждан старше 60 лет выросла на 6 %. Около 80 % погибших от ковида — это именно люди старшего возраста.

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Комментарии (2)

VVM1962
Больше всего беспокоит здоровье кому за 60. По этой причине , на пенсию пусть выходят в 65. Спасибо нашему самопровозглашенному Вовке с тридевятого царства
gatsby55
Хоть бы 10-ку дали. А то даже на похороны не хватит.
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