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Главный психиатр Минздрава: Люди часто не понимают, что у них постковидный синдром

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Коронавирус провоцирует сбои в работе центральной нервной системы, поскольку нарушает гематоэнцефалический барьер. Это может проявляться даже в раздражительности и потери памяти. О проявлениях постковидного синдрома рассказал главный психиатр Минздрава России, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

«Первое — это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <...> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он неправильно оценивает свои функции», — отметил медик в интервью РБК, опубликованном 15 декабря.

Например, у некоторых переболевших спортсменов начинает появляться одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, хотя до ковида такого не наблюдалось. У некоторых выздоровевших пациентов фиксируют частичную амнезию (они забывают слова) и сильную раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название. Проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения», — отмечает Кекелидзе.

По его словам, проведя исследование, специалисты выяснили, что при коронавирусе происходит нарушение гематоэнцефалического барьера — барьера между кровеносной системой и центральной нервной системой, который защищает мозг от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, а также клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную.

Ещё ряд симптомов перечислил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев: слабость, спутанность сознания, отсутствие «ясности в голове», нарушения памяти. «Симптомы при постковидном синдроме могут быть практически любыми. Могут поражаться самые разные органы», — отмечал он.

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Комментарии (2)

LiChaBaTa
С каких это пор бюрократам-чиновникам позволительно высказываться в качестве врачей?
265105579
Вон оно как!!! А я думал: у меня это от пьянства...
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