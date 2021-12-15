Главный психиатр Минздрава: Люди часто не понимают, что у них постковидный синдром

«Первое — это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <...> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он неправильно оценивает свои функции», — отметил медик в интервью РБК , опубликованном 15 декабря.

Коронавирус провоцирует сбои в работе центральной нервной системы, поскольку нарушает гематоэнцефалический барьер. Это может проявляться даже в раздражительности и потери памяти. О проявлениях постковидного синдрома рассказал главный психиатр Минздрава России, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Например, у некоторых переболевших спортсменов начинает появляться одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, хотя до ковида такого не наблюдалось. У некоторых выздоровевших пациентов фиксируют частичную амнезию (они забывают слова) и сильную раздражительность.



«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название. Проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения», — отмечает Кекелидзе.



По его словам, проведя исследование, специалисты выяснили, что при коронавирусе происходит нарушение гематоэнцефалического барьера — барьера между кровеносной системой и центральной нервной системой, который защищает мозг от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, а также клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную.

