Мокрый снег продолжит засыпать Петербург, налипая на провода и превращаясь в морось

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря ожидается облачная погода. Ночью снег, местами налипание мокрого снега, днём небольшой мокрый снег, морось. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит 0 — плюс 2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет понижаться.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, без явных осадков (сегодня — 1,2 мм), от минус 10 до плюс 1 градуса. Так что сегодняшние 0 ночью и плюс 2 днём — это уже повышенная температура, отмечает «Яндекс». Самое холодное 15 декабря выдалось в 1997 году, минус 23 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9.
В четверг, 16 декабря, СЗ УГМС обещает и вовсе до плюс 3 градусов, временами небольшой снег с дождем. Ночью и утром туман.
Атлантические циклоны в Европейской России вытесняют зиму, в четверг потепление выйдет на пик, поясняет центр «Фобос». «В этот день в Россию прорвётся еще один вихрь из Скандинавии. Его облачные поля укроют северную половину региона. Осадки будут довольно слабыми, но западнее линии Нижний Новгород — Петрозаводск не исключены локальные гололёдные явления. Потепление, которое вызовет этот циклон, обещает быть затяжным. Например, в Санкт-Петербурге сегодня и завтра