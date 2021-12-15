Мокрый снег продолжит засыпать Петербург, налипая на провода и превращаясь в морось

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря ожидается облачная погода. Ночью снег, местами налипание мокрого снега, днём небольшой мокрый снег, морось. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит 0 — плюс 2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет понижаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, без явных осадков (сегодня — 1,2 мм), от минус 10 до плюс 1 градуса. Так что сегодняшние 0 ночью и плюс 2 днём — это уже повышенная температура, отмечает «Яндекс». Самое холодное 15 декабря выдалось в 1997 году, минус 23 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9.

