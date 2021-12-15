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Мокрый снег продолжит засыпать Петербург, налипая на провода и превращаясь в морось

Оттепель в Петербурге близится к пику. Город продолжит тонуть: по прогнозу, выпадет 1,2 мм — это будет мокрый снег и дождь со снегом.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря ожидается облачная погода. Ночью снег, местами налипание мокрого снега, днём небольшой мокрый снег, морось. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха составит 0 — плюс 2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, без явных осадков (сегодня — 1,2 мм), от минус 10 до плюс 1 градуса. Так что сегодняшние 0 ночью и плюс 2 днём — это уже повышенная температура, отмечает «Яндекс». Самое холодное 15 декабря выдалось в 1997 году, минус 23 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9.

В четверг, 16 декабря, СЗ УГМС обещает и вовсе до плюс 3 градусов, временами небольшой снег с дождем. Ночью и утром туман.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Атлантические циклоны в Европейской России вытесняют зиму, в четверг потепление выйдет на пик, поясняет центр «Фобос». «В этот день в Россию прорвётся еще один вихрь из Скандинавии. Его облачные поля укроют северную половину региона. Осадки будут довольно слабыми, но западнее линии Нижний Новгород — Петрозаводск не исключены локальные гололёдные явления. Потепление, которое вызовет этот циклон, обещает быть затяжным. Например, в Санкт-Петербурге сегодня и завтра +1… +2 градуса, будет сыпать снег с дождём. В пятницу станет чуть прохладнее, к субботе температура даже вернётся в норму. Но в воскресенье на берега Невы вернётся оттепель», — прогнозирует «Фобос».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

Мillemelle
про уборку улиц наверно никто и не слышал, каша с водой такая, что не перейти дорогу. помимо масок покупайте болотники.
Cвифт
.... эт цветочки, ягодки впереди.
---- Декабрьская погода готовит для Петербурга ещё несколько сюрпризов
... Мороз может начать наступление на Петербург со следующей недели. Например, в понедельник, 20 декабря, столбик термометра может опуститься до -5...-7 градусов. Во вторник, 21 декабря, — до -12...-13 градусов. А к середине будущей недели, вероятно, похолодает даже до -14. (РБК)
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