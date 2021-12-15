Кто победит в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Делаем прогнозы за день до объявления результатов

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Всего 16 декабря будут вручены премии победителям в 13 номинациях, все они определялись народным голосованием. А по 10 из них и ТОП-10 номинантов были определены по результатам опроса читателей «Фонтанки». Так что премия в этом году получилась по-настоящему народной. Мы спросили партнеров премии, кто, по их мнению, стал победителями в той или иной номинации. Вклад в жизнь города В большей части номинаций мы награждаем компании, и только в единственной награду получает человек, оказавший большое влияние на жизнь города. Номинация так и называется — «Человек года».

«Город — это дома, дороги, музеи — да, но лишь отчасти. Город — это люди, их идеи и поступки. — говорит Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» компании Tele2, которая выступила партнером номинации «Человек года». — Благодаря вкладу каждого человека формируется среда, развивается культура. За большую историю города мы можем назвать сотни выдающихся имен, которые его прославили и закрепили за ним звание второй столицы — северной. Менделеев, Ломоносов, Попов, Пушкин, Куинджи, Ахматова, Ваганова, Путилов. Эти люди принесли всемирное признание нашей стране».

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» компании Tele2 на вручении премии «Фонтанки» в 2020 году. Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







С точки зрения руководителя, по словам Сергея Тимошина, именно люди — залог успеха компании и любого дела: «В наше время, когда прогресс шагнул далеко, ценность каждого человека только возрастает. Важны как этические и духовные качества, так и прикладные умения для создания производства или творчества. Возможность выделить и отметить такие заслуги — правильное и благородное дело».

Сделать выбор даже из 10 финальных претендентов было сложно — ведь каждый из них внес разнообразный, но значимый вклад в развитие и своей сферы деятельности, и города в целом.

«Я думаю, что шансы у всех равны, независимо от популярности и достижений каждого, — прокомментировал Сергей Тимошин. — Конечно, всегда больше привлекают заслуги, направленные на решение социальных проблем, особенно в трудные времена, поэтому для себя выделяю вклад Зинаиды Корневой, жаль, что посмертно, но невозможно не оценить то, что она сделала во время пандемии для семей врачей, которые отдали свои жизни, спасая других. Безусловно, наши спортсмены еще раз доказали, что такое настоящая борьба и какой труд стоит за каждой медалью и успехом. Я бы отметил и Дмитрия Морозова, чья компания в кратчайшие сроки смогла запустить сложнейшее производство вакцины в период пандемии и сейчас у нас есть возможность обезопасить себя и близких».

Залог светлого будущего Не остались незамеченными и те, кто готовит кадры для лучших компаний Петербурга во всех отраслях. В ТОП-10 номинации «Лучший вуз» вошли ведущие учебные заведения Северной столицы, поэтому борьба развернулась нешуточная. «В нашем быстро изменяющемся мире трудно переоценить важность образования и воспитания — это самый ценный капитал, — отмечает Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО «СМП Банк». — Мы считаем номинацию «Лучший вуз Санкт-Петербурга» одной из самых значимых и важных. Поэтому мы рады поддержать эту номинацию и верим в успех сотрудничества банковской сферы с вузами города в самых разных направлениях».

Заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО «СМП Банк» Анна Дубилет и участники ТОП-10 в номинации «Лучший вуз». Фото: Андрей Бессонов Поделиться Поделиться







Анна Дубилет отметила, что поскольку номинантов выбирали читатели «Фонтанки», то она уверена — в финал вышли самые достойные. «Думаю, что шансы на победу были одинаковы у всех, — подчеркнула она. — И у меня, безусловно, есть фаворит, за которого я отдала свой голос». Цифровизация как двигатель прогресса Есть среди номинаций отрасль, без которой не обходится ни одна из компаний, отмеченных в других номинациях. Это, безусловно, банки. И номинация «Лучший банк» — как раз один из инструментов, позволяющий и самому банковскому сообществу, и работающему с ним кругу партнеров и клиентов понять, какие из векторов развития сегодня наиболее востребованы и какие из банков задают тон в решении возникающих новых задач, считает Андрей Березин, совладелец группы компаний «Евроинвест», выступившей партнером номинации.

Андрей Березин, совладелец ГК «Евроинвест» на премии «Фонтанки» в 2019 году. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Евроинвест» Поделиться Поделиться







«Цифровизация окружающего нас мира идет стремительными темпами. И этот процесс открывает огромные возможности для раскрытия потенциала и для бизнеса, и для обычных граждан, — комментирует Андрей Березин. — Очевидно, что подобные вызовы времени особенно остро ставят вопрос финансовой поддержки проектов перспективного развития. И конечно, банковская среда вынужденно оказывается в авангарде инновационных перемен, идущих в нашем обществе. Именно поэтому банки должны не просто соответствовать растущим запросам их клиентов, но и сами определять повестку будущих перемен».



Он отметил, что в финал премии попали действительно достойные номинанты: «Со многими банками из этого списка мы уже сотрудничаем и имеем положительные взаимные результаты». При этом у каждого из баков, представленных в топ-10 премии, есть своя специфика и свои сильные стороны. Кто-то делает ставку на свои отраслевые приоритеты, а для кого-то ближе региональная повестка. «Мне кажется, в наши дни особую роль играет комплексность в подходе к решению банком задач своих клиентов, и здесь, безусловно, можно отметить подход «Сбербанка», который за последний год сделал очень много прогрессивных шагов в направлении формирования собственной цифровой экосистемы. Это как раз тот случай, когда банк успешно работает на опережение», — выделил собственного фаворита Андрей Березин. Он отметил, что летом 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума Инвестиционная компания «Евроинвест» и Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о развитии стратегического сотрудничества в вопросах внедрения инновационных разработок, технологических решений продуктов банка (Экосистема Сбер) в деятельность компании «Евроинвест Девелопмент», с целью ее цифровой трансформации и повышения степени цифровизации внутренних процессов.