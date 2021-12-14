ЕС хочет усилить контроль на внешней границе и ослабить внутри Шенгенской зоны

Европейская комиссия предложила новые правила по управлению Шенгенской зоной. Предполагается, что они усилят координацию внутри Евросоюза, а также помогут государствам-членам решать сложности управления внешними границами ЕС и внутренними в Шенгенском пространстве.



Как следует из документа, опубликованного комиссией 14 декабря, реформы должны учесть уроки пандемии и миграционного кризиса на границе стран ЕС и Белоруссии. Предлагается минимизировать ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны и усилить охрану внешней границы ЕС, ограничив число контрольно-пропускных пунктов.

