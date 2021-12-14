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ЕС хочет усилить контроль на внешней границе и ослабить внутри Шенгенской зоны

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Европейская комиссия предложила новые правила по управлению Шенгенской зоной. Предполагается, что они усилят координацию внутри Евросоюза, а также помогут государствам-членам решать сложности управления внешними границами ЕС и внутренними в Шенгенском пространстве.

Как следует из документа, опубликованного комиссией 14 декабря, реформы должны учесть уроки пандемии и миграционного кризиса на границе стран ЕС и Белоруссии. Предлагается минимизировать ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны и усилить охрану внешней границы ЕС, ограничив число контрольно-пропускных пунктов.

Также новые правила позволят государствам пересмотреть или заключить новые соглашения о реадмиссии — возврату своих граждан, которые подлежат депортации в другой стране, — и рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища в приграничной зоне.

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Комментарии (2)

vader
А почему в этой новости нет ничего о том, что страны, отказывающиеся размещать у себя беженцев, будут исключать из ЕС? Почему забыли сказать, что теперь пограничные страны ЕС должны будут значительно увеличить свои бюджеты, чтобы охранять покой "старой Европы"?
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