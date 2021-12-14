Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса

Ученые из Пекинского университета опубликовали в журнале JAMA Network Open обзорную статью, в которой обобщили результаты 95 исследований, касающихся оценки доли бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Оказалось, что среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 таких около 40 процентов. То есть у двоих из пяти заразившихся коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, пишет 14 декабря РИА Новости.

В обзор включили перекрестные и когортные исследования, а также исследования серий случаев, опубликованные на китайском или английском языках. В общей совокупности обзор охватывает более 29 миллионов человек.