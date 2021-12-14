Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса

Ученые из Пекинского университета опубликовали в журнале JAMA Network Open обзорную статью, в которой обобщили результаты 95 исследований, касающихся оценки доли бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Оказалось, что среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 таких около 40 процентов. То есть у двоих из пяти заразившихся коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, пишет 14 декабря РИА Новости.
В обзор включили перекрестные и когортные исследования, а также исследования серий случаев, опубликованные на китайском или английском языках. В общей совокупности обзор охватывает более 29 миллионов человек.
Суммарный процент бессимптомных инфекций среди протестированного населения составил 0,25 процента. Отдельно проводили анализ в таких группах, как: жители домов престарелых (4,52 процента), авиапассажиры и пассажиры круизных лайнеров (2,02 процента), медицинские работники и пациенты больниц общего профиля (0,4 процента) и беременные женщины (2,34 процента). Среди тех, у кого COVID-19 был подтвержден, бессимптомные носители инфекции составили 40,5 процента.
Авторы отмечают, что в основной своей массе эти пациенты не обращались за медицинской помощью и не могли быть обнаружены с помощью температурного скрининга. Практически всех их выявили либо при массовом тестировании в узких группах риска, либо при проведении контроля контактов в окружении заболевших. То есть, скорее всего, процент бессимптомных носителей на самом деле намного выше.