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Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса

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Ученые из Пекинского университета опубликовали в журнале JAMA Network Open обзорную статью, в которой обобщили результаты 95 исследований, касающихся оценки доли бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Оказалось, что среди людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 таких около 40 процентов. То есть у двоих из пяти заразившихся коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, пишет 14 декабря РИА Новости.

В обзор включили перекрестные и когортные исследования, а также исследования серий случаев, опубликованные на китайском или английском языках. В общей совокупности обзор охватывает более 29 миллионов человек.

Суммарный процент бессимптомных инфекций среди протестированного населения составил 0,25 процента. Отдельно проводили анализ в таких группах, как: жители домов престарелых (4,52 процента), авиапассажиры и пассажиры круизных лайнеров (2,02 процента), медицинские работники и пациенты больниц общего профиля (0,4 процента) и беременные женщины (2,34 процента). Среди тех, у кого COVID-19 был подтвержден, бессимптомные носители инфекции составили 40,5 процента.

Авторы отмечают, что в основной своей массе эти пациенты не обращались за медицинской помощью и не могли быть обнаружены с помощью температурного скрининга. Практически всех их выявили либо при массовом тестировании в узких группах риска, либо при проведении контроля контактов в окружении заболевших. То есть, скорее всего, процент бессимптомных носителей на самом деле намного выше.

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Комментарии (4)

Hans-Christian
Насколько я понимаю, "бессимптомный" больной - это человек, у которого всю жизнь уже были антитела, а теперь хитрожопая ВОЗ пытается их выставить как врагов.
В начале всей этой истории кто-то из профессоналов в области медицины обращался к правительству РФ с заявлением, что антитела находят у людей, которые никогда и не болели, и что неплохо бы в связи с этим пересмотреть всю методику борьбы с вирусом.
alexpv
Что и требовалось доказать. Реально нагрузку на здравоохранение создали те самые 5-10% заболевших от числа населения по всему миру. И для здравоохранения это оказалось критическим. А так то 40% болеют и даже не знают об этом. Еще столько же наверное болеют но как легким ОРВИ. Именно поэтому основная масса и возмущается, за каким лядом их гонят на прививки.
Mustamyaki
"Бессимптомный" это ложно-положительный ПЦР.
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