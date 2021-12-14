«Взвился 20-метровый огненный факел». В Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод

Вечером 14 декабря в Кочубеевском округе Ставропольского края прорвало газопровод. Началось факельное горение, но его уже устранили, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва газопровода будут ликвидированы, для этого нужно время. Работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и главка МЧС по Ставрополью», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы ведомства Юлию Дашкевич.