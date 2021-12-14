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«Взвился 20-метровый огненный факел». В Ставрополье перекрыли загоревшийся газопровод

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Вечером 14 декабря в Кочубеевском округе Ставропольского края прорвало газопровод. Началось факельное горение, но его уже устранили, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва газопровода будут ликвидированы, для этого нужно время. Работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и главка МЧС по Ставрополью», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы ведомства Юлию Дашкевич.

Как сообщал агентству источник, из-за прорыва газопровода «Отвод на Черкесск» в небо взвился 20-метровый огненный факел. По данным МЧС, он достигал полутора метров, перебои с газом возникли у 20 поселков.

«Сейчас пламя погасло, но для этого пришлось перекрыть подачу газа по трубе. К сожалению, это означает временную приостановку газоснабжения на ближайшей территории. Отключены 4 газораспределительных станции, которые питают 18 поселений. Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет», — написал в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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